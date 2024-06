'Als Ronald Koeman dát doet en verliest, krijgt hij de hele wereld over zich heen'

Ronald Koeman doet er verstandig aan om 'gewoon' met een 4-3-3-systeem te spelen tegen Frankrijk, aldus ex-toptrainer Aad de Mos in zijn dagelijkse videorubriek Toss van De Mos. De prijzenpakkende coach uit het verleden geeft tijdens het EK exclusief voor Sportnieuws.nl dagelijks zijn scherpe mening.

De Mos zou het dom vinden van de bondscoach van het Nederlands elftal als hij voor de wedstrijd tegen Frankrijk naar Wesley Sneijder luistert en terug grijpt naar een 5-3-2-opstelling met Nederland. "Als hij zou luisteren naar wat Sneijder zegt, dan maakt hij een blunder volgens mij", zegt De Mos.

Wesley Sneijder oppert voor één keer andere opstelling bij Oranje: 'Zo ontregel je Frankrijk' Wesley Sneijder zou graag zien dat het Nederlands elftal in een 5-3-2-formatie aantreedt tegen Frankrijk. Normaal gesproken is hij geen fan van die opstelling, maar hij denkt zo het spel van de Fransen te kunnen ontregelen.

'Dan ligt het daar aan'

De voormalig toptrainer adviseert Koeman om bij 4-3-3 te blijven. "Hij moet helemaal niet veranderen van systeem. Ik zou dat van m'n levensdagen niet doen. En Koeman gaat dat ook niet doen. Dat zou een enorme blunder zijn als hij dat zou veranderen. Waarom? Als hij verliest dan krijgt hij de hele wereld over zich heen. Dan zou het daar aan liggen, terwijl dat misschien helemaal niet is. Dan heeft iedereen een reden om over hem heen te vallen."

Aad de Mos waarschuwt Ronald Koeman voor blunder: 'Niet naar hem luisteren' Ex-toptrainer Aad de Mos laat in zijn dagelijkse videorubriek Toss van De Mos zijn licht schijnen over het Nederlands elftal en het EK voetbal. Deze keer waarschuwt de voormalig trainer Ronald Koeman. De bondscoach moet niet naar Wesley Sneijder luisteren: "Dan begaat hij een blunder", zegt De Mos tegen Sportnieuws.nl.

'Ruzie' tussen Dumfries en Hernandez

Een bijkomend punt dat De Mos wil geven voor het niet veranderen van systeem, is de 'ruzie' tussen Denzel Dumfries en Theo Hernandez. De Nederlander en de Fransman botsten in de Italiaanse competitie met elkaar. Dumfries maakte Hernandez extra 'gek' door bij de kampioenshuldiging een spandoek omhoog te houden. Hoewel beide voetballers al hebben aangegeven geen haat naar elkaar te hebben, kan het door een keuze van Koeman er wel toe leiden dat de twee elkaars tegenstander zijn.

'Tegen elkaar opboksen'

"Hernandez is in topvorm. Alles wat hij tegen Oostenrijk deed was bijna perfect. Ze gaan elkaar wel of niet tegenkomen tijdens Nederland - Frankrijk, dat ligt aan de keuze van Koeman. Als Koeman zijn systeem niet verandert, dan komen ze elkaar nauwelijks tegen. Maar verandert hij wel, dan moeten ze tegen elkaar opboksen."

Spanje - Italië

Tot slot denkt De Mos dat er donderdag tijdens dé topwedstrijd van de dag gerekend gaat worden. Spanje - Italië is de eyecatcher, maar dat wordt volgens De Mos niet zomaar een mooie wedstrijd. "Dat wordt een uur leuk. Maar als er dan nog geen beslissing is en het staat 1-1 of 0-0, dan stoppen ze ermee. Allebei een puntje. Die ploegen kennende weten ze wel hoe ze dat onderling moeten regelen."

Aad de Mos laat zijn licht schijnen over Oranje en het EK voetbal.

Alle afleveringen Toss van De Mos

Op de speciale online pagina Toss van De Mos zijn altijd alle video's en verhalen terug te vinden.

Columns Berry van Aerle

International Berry van Aerle exclusief voor Sportnieuws.nl zijn mening over Oranje en het EK voetbal. De eerste columns van de Europees kampioen van 1988 zijn hieronder terug te lezen.

'Het ging bijna mis met Wout Weghorst', opvallend moment na winnende doelpunt Oranje Ex-international Berry van Aerle (61) laat als columnist van Sportnieuws.nl tijdens het EK voetbal zijn licht schijnen over Oranje. Na de overwinning van Oranje op Polen gaat de Europees kampioen van 1988 in op de gemiste kansen en er viel hem iets op na het winnende doelpunt. "Het ging bijna mis met Wout Weghorst."

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.