Joy Beune zingt samen met zoontje Kjeld Nuis bij TT Assen

Ze gaan graag snel over het ijs. Maar snel over het asfalt gaan, is ook geliefd bij het schaatskoppel Joy Beune en Kjeld Nuis. Samen met zoontje Jax genieten de twee Nederlandse topschaatsers van de MotoGP op het circuit van Assen.

Wat te doen op een heerlijke zondagmiddag? Naar de TT Assen om de MotoGP te kijken natuurlijk. Dat dachten Joy Beune en Kjeld Nuis ook. De zoon van Nuis, genaamd Jax, mocht ook mee. Beune deelde op haar Instagram een foto en twee video's van de dag met het gezin. Op de laatste video is een zingende Beune samen met Jax te zien bij de pitcrew van Enea Bastianini. De motorcoureur eindigde zondag op een derde plek.

Jax is geen vreemde op de Instagram van Kjeld Nuis. De schaatser is gek op zijn zoon en deelt graag leuke foto's en video's van hen samen. Zo ook van de dag bij TT Assen met Joy Beune. Vader en zoon staan geconcentreerd te kijken naar de motormuizen die over het asfalt vliegen.

VIP bij MotoGP

Het trio kon de motoren zien racen op het asfalt, maar kreeg ook een kijkje achter de schermen. In de story op de Instagram van Kjeld Nuis is te zien dat ze uitleg krijgen over een Ducati motor. Om zo'n machine van dichtbij te bekijken, is voor elke fan een genot.

De story van Kjeld Nuis met Joy Beune en zoontje Jax achter de schermen bij Ducati © Instagram

Uiteraard moest Nuis ook nog op de foto. Maar de man waarmee de schaatster op de foto staat, is waarschijnlijk populairder in Assen dan Nuis. Het gaat namelijk om Arjan van den Boom: een van de bekendste custom bike-bouwers van Nederland. Zo heeft Van den Boom de motor van Hollywood-ster Ben Affleck gebouwd.

Joy Beune over Jutta Leerdam

Beune bereidt zich momenteel voor op het nieuwe schaatsseizoen met haar Team IKO. Jutta Leerdam werd bijna haar teamgenote. De vriendin van boksster Jake Paul besloot er toch voor om haar eigen pad te kiezen. Beune betwijfelt de keuze van Leerdam. "Ik denk niet dat het slim is. Ik heb mensen om me heen nodig waarmee ik kan schaatsen en trainen. Het wordt lastig om dat helemaal alleen te doen."

Die uitspraken deed Beune in het Radio 1-programma De Perstribune van Omroep MAX. Daar ging het ook over haar relatie met Kjeld Nuis. De twee topsporters zijn dolgelukkig samen, maar er zijn ook weleens discussies.