Joy Beune schittert in prachtige jurk tussen koningin Máxima, koning Willem-Alexander én andere topsporters

Een prachtige dag voor Joy Beune. De Nederlandse schaatsster werd uitgenodigd door koning Willem-Alexander en koningin Máxima voor een zeer speciale lunch. Ook andere succesvolle sporters mochten aanschuiven.

Beune werd door de koning en koningin uitgenodigd voor de zogeheten Uitblinkerslunch. Dat is een etentje dat het koningspaar een paar keer met jaar organiseert met Nederlanders die een prijs hebben gewonnen. Er zitten dus zeker niet alleen topsporters aan tafel. Beune, die onder meer wereldtitels won op de vijf kilometer en de ploegenachtervolging, schitterde in een zwarte jurk.

Joy Beune (midden, tweede van rechts) met koning Willem-Alexander en koningin Maxima © ANP

Naast de schaatsster waren er ook andere Nederlandse sporters aanwezig, onder hen: Marijke Groenewoud (schaatsen, wereld- en Europees kampioen), Fem van Empel (veldrijden, goud op WK), de zusjes Noortje en Bregje de Brouwer (synchroonzwemmen, zilver op WK), Sharon van Rouwendaal (zwemmen, wereldkampioen 10 km), Tes Schouten (zwemmen, twee keer goud WK kortebaan) en Xan de Waard, de beste hockeyster ter wereld van 2023.

Joy Beune noemt keuze Jutta Leerdam 'niet slim': 'Dat had ik nooit gedaan' Jutta Leerdam werkt in haar eentje toe naar het nieuwe schaatsseizoen. Na haar vertrek bij Schaatsteam Jumbo besloot ze 'haar hart te volgen' en uiteindelijk alleen verder te gaan. Collega-schaatsster Joy Beune heeft daar haar bedenkingen bij en noemt de keuze zelfs 'niet slim'.

Kritiek op Jutta Leerdam

Beune bereidt zich momenteel voor op het nieuwe schaatsseizoen. Dat doet ze met haar Team IKO, waar Jutta Leerdam bijna haar teamgenote werd. Zij besloot om toch geen teamgenote van Beune te worden en haar eigen pad te kiezen. Als het aan Beune lag, had Leerdam een andere keus gemaakt. "Nee, ik denk niet dat het slim is. Ik heb mensen om me heen nodig waarmee ik kan schaatsen en trainen. Het wordt lastig om dat helemaal alleen te doen."

Joy Beune stoort zich regelmatig aan Kjeld Nuis: 'Dat moet ik vaak tegen hem zeggen' Joy Beune en Kjeld Nuis zijn na een rustige periode allebei weer begonnen aan de voorbereiding op het schaatsseizoen. Het schaatskoppel heeft de afgelopen tijd dus veel tijd met elkaar kunnen doorbrengen, maar dat gaat niet altijd even goed. Zo hebben ze af en toe mot met elkaar.

Discussies met Kjeld Nuis

Die uitspraken deed Beune in het Radio 1-programma De Perstribune van Omroep MAX. Daar ging Beune ook in op haar relatie met schaatser Kjeld Nuis. Het stel is dolgelukkig samen, maar presentatrice Margreet Reijntjes wilde ook weten waarover de schaatsster met haar vriend weleens discussies heeft. "Het huishouden", reageerde Beune vrijwel direct.

Het is echter niet zo dat er dan met de deuren wordt gesmeten in huis: "Nee, we maken geen ruzie. Maar ik moet wel vaak zeggen: kan je misschien even hier op letten? Of zou je dit schoon willen houden? Dat is lastig."