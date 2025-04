Tragische dood van groot skitalent (18) krijgt mogelijk een staartje: 'We zijn diep bedroefd'

Het dodelijke ongeluk van de jonge Franse belofte Margot Simond heeft de skiwereld diep geschokt. Het incident gaat mogelijk nog een staartje krijgen, want het Openbaar Ministerie in Albertville is een onderzoek gestart om de omstandigheden van haar dood te achterhalen.

Het 18-jarige talent Simond verongelukte donderdag op tragische wijze tijdens een training in Val d'Isère. Ondanks snelle medische hulp overleed ze ter plekke. Simond zou dit weekend deelnemen aan het Red Bull Alpine Park, maar de organisatoren besloten het evenement na het ongeluk af te lasten.

Diverse Franse media hebben inmiddels details over de tragedie. De talentvolle skiester zou na een sprong met hoge snelheid op de piste tegen de ingang van een sneeuwtunnel, speciaal gebouwd voor het evenement, zijn gebotst. Ze liep daarbij fataal nekletsel op. Red Bull heeft nog niet op deze berichten gereageerd.

Onderzoek

Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart om de doodsoorzaak te achterhalen. "Op dit moment weten we niet hoe en waarom dit is gebeurd. We zijn gewoon verdrietig", aldus Pascal Silvestre, directeur van de Savoya Ski Federatie, vrijdag tegen Le Parisien. "Het is ingewikkeld, we kenden haar al heel lang. Ze was een kind van onze bergen, een van de grootste talenten van haar generatie."

Olympisch kampioen Clément Noël reageerde geschokt op Instagram: "De hele gemeenschap en ik zijn in shock en diep bedroefd. Mijn gedachten zijn bij haar ouders, haar zussen en iedereen die haar na staat. Ze was een getalenteerde skiester."

Jeugdkampioen

Simond was de regerend nationaal juniorenkampioen slalom en werd beschouwd als een grote belofte voor het Franse skiën. Naast haar deelname aan de nationale kampioenschappen, had ze ook verschillende FIS-wedstrijden gewonnen en nam ze deel aan wedstrijden in de Europa Cup.

Italiaans talent

Het is opnieuw een klap voor de skiwereld, want vorig jaar kwam er ook al een talentvolle Italiaanse om het leven. De op dat moment 19-jarige Matilde Lorenzi verongelukte net als Simond tijdens een training. Haar vriend blikte onlangs in een openhartig interview terug op het vreselijke moment.