Foto Jutta Leerdam met moeder van Jake Paul zorgt voor verbazing bij volgers: 'Geen idee waarom ik zo sta'

Jutta Leerdam is na het schaatsseizoen lekker naar de Verenigde Staten gevlogen om tijd door te brengen met haar vriend Jake Paul. De schaatsster deelt regelmatig haar avonturen aan de andere kant van de oceaan met haar volgers en deze keer maakte een foto van Leerdam veel los.

Leerdam plaatste op Instagram dinsdag een post met allerlei beelden van haar uitje naar 'the city of cheese steaks', zoals ze het zelf omschrijft. Dat is de Amerikaanse stad Philadelphia in de staat Pennsylvania. Ze deelt beelden uit het vliegtuig, in de auto en aan de eettafel, maar de laatste foto zorgt voor een aantal verbaasde reacties.

Schoonmoeder Jutta Leerdam

Leerdam poseert daar namelijk samen met Pam Stepnick. Dat is de moeder van Jake Paul en dus de schoonmoeder van de schaatsster. Wat vooral opvalt bij haar volgers is het lengteverschil tussen de twee. "Ik ben lang en heb geen idee waarom ik altijd zo rechtop sta", reageert Leerdam op een vraag waarom haar schoonmoeder zo klein eruit ziet.

Dat er een groot verschil zit tussen de lengte van de twee is wel duidelijk. Leerdam is rond de 1,81 meter, terwijl schoonmoeder Pam rond de 1,54 meter lang zou zijn. De foto is op de laatste slide van de post te zien.

Worstelfestijn

Leerdam was eerder deze week nog met haar schoonfamilie naar Wrestle Mania. Logan Paul, de broer van Jake, deed daar namelijk aan mee en hij worstelde tegen de bekende Randy Orton. Logan kroonde zich die avond tot de Amerikaanse kampioen van het worstelen.

Contractloos

Voor Leerdam zijn het spannende tijden, want ze zit officieel zonder contract voor komend schaatsseizoen. Ze reed de afgelopen jaren voor Jumbo-Visma, maar haar contract liep daar eind vorige maand af. Het is nog onduidelijk of ze haar contract toch gaat verlengen of dat ze ervoor kiest naar een andere ploeg te gaan.

Dat laatste scenario zou een klap zijn voor de ploeg van Jac Orie, want zij zagen eerder al een aantal grote namen vertrekken. Leerdam is wel nog altijd in gesprek met Jumbo-Visma. Dat bevestigde de ploeg eerder aan Sportnieuws.nl.

Paul bereidt zich voor op gevecht

Jake Paul is zich ondertussen aan het voorbereiden op zijn volgende gevecht. De bokser neemt het in juli op tegen Mike Tyson, die dan net 58 jaar oud is geworden.