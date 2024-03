'Monica Geuze slaat na Lars Veldwijk weer een voetballer aan de haak'

Monica Geuze is weer helemaal verliefd. Zelf gaf ze al een paar keer aan een nieuwe scharrel te hebben en nu blijkt het om een voetballer te gaan.

Dat weet roddelkoningin Yvonne Coldeweijer. Het is de tweede keer dat Geuze met een voetballer gaat, nadat zij eerder een relatie had met Lars Veldwijk. Met hem heeft zij ook een kind: Zara-Lizzy. Eind 2019 ging het uit tussen Geuze en Veldwijk. De spits speelt momenteel in Spanje bij Castellón, op het derde niveau.

En nu is daar de 31-jarige James Lawrence in beeld. De 31-jarige verdediger speelde in het verleden elf interlands voor Wales en speelt momenteel bij FC Nürnberg, op het tweede niveau van Duitsland. Hij heeft al een tijd last van spierproblemen en onderging hij begin 2024 een operatie.

Samen op pad

Dat geeft hem wel de vrijheid voor quality time met Geuze. De twee zijn momenteel samen in het Marokkaanse Marrakech - volgens Yvonne - en vorige week werden ze al in de Albert Heijn gespot. Zelf is Geuze bekend geworden als dagelijkse vlogster. In 2021 werd zij door FHM uitgeroepen tot mooiste vrouw van Nederland.

Praten ze Nederlands met elkaar?

Overigens weet Lawrence wel het nodige van Nederland. Hij speelde in de jeugd van Haarlem, Ajax, Sparta en RKC. De Welshman speelde zes jaar in Nederland en kwam ook nog even voor Anderlecht uit. Geuze en Lawrence kunnen dus misschien wel in het Nederlands met elkaar communiceren.