Familie Babangida betrokken bij zwaar ongeluk: Ibrahim (47) overleden, Tijjani gewond

De gebroeders Babangida zijn in Nigeria betrokken geraakt bij een zwaar auto-ongeluk. Ibrahim Babangida, oud-voetballer van onder andere FC Volendam, overleed daarbij.

Tijjani Babangida (50), die in Nederland bij VVV-Venlo, Vitesse, Roda JC en Ajax speelde, raakte gewond. De 36-voudig international ligt in kritieke, maar stabiele toestand. Dat melden lokale media in Nigeria.

Ook de vrouw, zoon en schoonmaakster van Tijjani Babangida zaten in de auto en moesten naar het ziekenhuis in Zaria. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen Kaduna naar Zaria. Ibrahim Babangida wordt vrijdag begraven en werd 47 jaar oud.

Voetbalwereld reageert geschokt

'Onze gedachten zijn met Tijjani en zijn familie', laat Ajax op X weten. De supportersvereniging van Ajax - Ajax Life - leest 'nare dingen' over de familie Babangida. 'Veel sterkte, Baba', reageert Ajax Life.

'Onze gedachten zijn bij Ibrahim Babangida, broer Tijjani, diens vrouw en het dienstmeisje', zet Volendam op X.

🙏 Onze gedachten zijn bij Ibrahim Babangida, broer Tijjani, diens vrouw en het dienstmeisje. Ex-speler Ibrahim (51 wedstrijden, 7 doelpunten) overleed bij een auto-ongeluk, de andere inzittenden zijn zwaargewond. pic.twitter.com/7LWOac2uMJ — FC Volendam 🔶 (@fcvolendam) May 10, 2024

Rijke carrières

De gebroeders Babangida kenden rijke carrières met Nigeria. Tijjani Babangida won op de Olympische Spelen van 1996 goud met Nigeria en was twee jaar later ook onderdeel van de Super Eagles op het WK 1998, waarin Nigeria de achtste finale haalde.

Ibrahim Babangida had iets minder talent, maar was wel onderdeel van het Nigeria onder-17 dat in 1993 wereldkampioen werd. Hij speelde tussen 1997 en 2002 vijf jaar bij Volendam. Hij kwam uit in de Eredivisie en de Eerste Divisie.

Overigens is er ook nog een jongere Babangida-broer, die ook profvoetballer was. De 41-jarige Haruna Babangida speelde 136 wedstrijden voor FC Barcelona B en kwam nog eventjes uit voor Vitesse in 2011.