Nederlands curlingteam droomt van stunt op WK en Olympische Spelen: 'We kunnen van iedereen winnen'

Het Nederlandse curlingteam gaat 'met veel vertrouwen' naar de wereldkampioenschappen in Zwitserland. De prestaties die de mannen daar neerzetten tellen mee voor voor de kwalificatie voor de Olympische Spelen in 2026 in Milaan.

"We gaan met veel vertrouwen naar de WK", aldus bondscoach Shari Leibbrandt. "We hebben een goed team en weten dat we van iedereen kunnen winnen. Het WK is een intensief toernooi, waar we met een week voorbereiding in Zwitserland goed aan de start willen verschijnen."

Het team heeft de deelname aan de WK in Schaffhausen te danken aan prestaties op het Europees Kampioenschap in november 2023. Nederland werd daar zevende in de groepsfase.

Vanaf 30 maart tot en met 7 april zullen de Nederlandse mannen op de WK curling strijden voor een eerste plaats, en hopen ze de droom om deel te nemen aan de Winterspelen van 2026 waar te maken.