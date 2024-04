Meerdere Palestijnse atleten naar Spelen in Parijs, ook als ze zich niet plaatsen

Meerdere Palestijnse atleten mogen deelnemen aan de Olympische Spelen in Parijs komende zomer. Sommigen van hen krijgen een uitnodiging, ook als ze zich niet kwalificeren.

Thomas Bach, voorzitter van het internationaal olympisch comité (IOC), heeft dat nieuws zaterdag bekendgemaakt. De Duitser verwacht dat er zes tot acht Palestijnse atleten aan de Spelen mee zullen doen.

"We hebben duidelijk gemaakt dat zelfs als geen enkele Palestijnse atleet zich via de sportieve weg weet te kwalificeren, het olympisch comité van de Palestijnen kan rekenen op uitnodigingen, net als andere nationale olympische comités die geen gekwalificeerde atleten hebben", aldus Bach.

Bach benadrukt dat het IOC de Palestijnse atleten op verschillende manieren heeft gesteund 'vanaf dag één van het conflict in Gaza', zodat zij deel kunnen nemen aan de kwalificaties en door kunnen gaan met hun training.

Het IOC staat deelname van Russische en Belarussische atleten alleen toe onder een neutrale vlag, vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Palestijnse atleten mogen wel onder de Palestijnse vlag uitkomen. "De situatie in Oekraïne is totaal anders dan het conflict in Gaza", zegt Bach.