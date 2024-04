Oud-speler FC Twente (27) kapt er vanwege knieproblemen mee en gaat verder in metaalrecycling

Nieuws in de categorie vergeten voetballers: Dylan Seys is genoodzaakt om al op 27-jarige leeftijd te stoppen vanwege aanhoudende knieproblemen. Seys voetbalde onder meer voor FC Twente, RKC Waalwijk en Excelsior. Helemaal stoppen doet hij niet, want hij gaat verder in Helmond bij derdeklasser Bruheze.

"Sinds mijn zware knieblessure (kruisbanden afgescheurd) en na twee operaties, heb ik last van andere blessures en een knie die niet 100% voelt", begint Seys zijn betoog op Instagram. "Voor mij is deze beslissing één van de moeilijkste en zwaarste die ik ooit heb moeten maken, maar ik voel me niet de oude en dan voelt deze beslissing als de beste", concludeert hij.

In het seizoen 2016/17 speelde Seys op huurbasis bij (Jong) FC Twente. Hij kwam tot 2 goals in 25 wedstrijden. Toch beleeft de Belg warme herinneringen aan zijn avontuur in de Grolsch Veste. "Ik wil alle mensen bedanken waar ik mee heb samen gewerkt! Bedankt aan alle clubs voor de kansen en de fijne tijd! De een wat fijner dan de ander TWENTEUUUUH! Maar al bij al is het tijd voor iets nieuws in het leven en ik stap de toekomst in met een goed gevoel."

De laatste club van Seys in Nederland was Helmond Sport. Die club verliet hij in de zomer van 2022 voor het Griekse AE Kifisias. Seys speelde voor het laatst bij Bocholt VV in België. Zijn nieuwe club wordt amateurvereniging Bruheze uit Helmond.