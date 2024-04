Rico Verhoeven gilt in waterglijbaan: 'Ze dachten dat ik een coole vader was'

Rico Verhoeven is helemaal bont en blauw na een avontuur in wat waterglijbanen in het Turkse Antalya. De 35-jarige wereldkampioen zwaargewicht geniet naar met zijn familie van een vakantie. Verhoeven werd door de kids gevraagd om mee te gaan in de waterglijbanen, maar of dat zo'n slim idee was...

"Mijn kinderen hebben mij ervan overtuigd dat waterglijbanen je jong en cool houden... Nou, ik denk dat dat een f*cking leugen is. Omdat ik me na de waterglijbaan zo oud als iets voel. Ze dachten dat ik een coole vader was, maar ik weet niet hoe lang ik dit nog vol kan houden", lachte Verhoeven. "Man mept 140kg spierbundels bij elkaar als ontbijt. Gilt op een waterslide....deze man", grapte iemand in de reacties.

Rico Verhoeven en gezin doen mee met populaire TikTok-trend: 'Familievakantie' Rico Verhoeven neemt het ervan nu hij een tijdje niet hoeft te kickboksen. De 35-jarige Brabander is opnieuw op vakantie, dit keer met zijn gezin. Het is namelijk meivakantie in het zuiden en dus is de familie Verhoeven er lekker op uit. En Rico liet zien dat hij aardig met zijn tijd meegaat.

Verhoeven deed eerder op de vakantie al iets wat hem jong houdt, namelijk een TikTok opnemen. De 35-jarige spierbundel lifte mee op een populaire trend voor vakantieganger. Het resultaat zie je hierboven.

Comeback

Verhoeven geniet in Turkije nog even van een vakantie. De kickbockser heeft wat pittige maanden achter de rug, met in november 2023 zijn succesvolle titelverdediging in het zwaargewicht bij Glory en afgelopen maart de winst bij het achtmanstoernooi.

Verhoeven verwacht later dit jaar weer in de ring te staan. "Dit zat wel kort op elkaar met mijn gevecht in november en de grand prix in maart. 35 ben ik nu, dus je wordt toch een dagje ouder. Ik vind het wel fijn om ook met andere dingen bezig te zijn tussen mijn gevechten door", zei hij tegen Sportnieuws.nl.