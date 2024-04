Engelse site simuleert carrière van Arne Slot bij Liverpool op Football Manager

Arne Slot gaat bijna aan de slag als hoofdtrainer van Liverpool. Die club is samen met Feyenoord in gesprek over de laatste details. Reden genoeg voor een Engelse website om alvast de carrière van Slot te simuleren op het voetbalspel Football Manager. En voor Slot is het te hopen dat het in het echt beter afloopt.

90min besloot Slot per 1 juli 2024 trainer te maken van Liverpool, waar hij Jürgen Klopp opvolgde. Als afscheidscadeau kocht Klopp de Portugees Ricardo Horta, die in het echt bij Braga voetbalt. In de vriendschappelijke wedstrijden voorafgaand aan het nieuwe seizoen blijft Slot ongeslagen, maar hij start de Premier League met een magere 0-0 op bezoek bij Brentford. Opvallend is dat Slot Trent Alexander-Arnold inzet als middenvelder.

Daarna kwakkelt Slot door. Er zijn nederlagen tegen topploegen als Manchester City, Arsenal en Tottenham Hotspur, van de laagvliegers wordt gewonnen of gelijkgespeeld. Dus moet er wat bij in de winter. Onder Slot wordt Maurits Kjaergaard gehaald van Red Bull Salzburg. Veel effect heeft het allemaal niet, want in de FA Cup verliezen The Reds in de derde ronde van Norwich City.

Screenshot - © 90min

Ontslag

Op 5 februari volgt het onheilspellende telefoontje dat Slot is ontslagen. Roberto De Zerbi van Brighton volgt hem op. Grote tegenvaller in het seizoen is Mo Salah, die maar tot 8 doelpunten komt. Zijn slechtste seizoenen in het echt waren 19 goals in 2019/20 en 2022/23.

Misschien doet Slot er in het echt goed aan om de Egyptenaar te lozen. Salah is 32 jaar wanneer de Premier League begint met Slot en vorig jaar lonkte al een avontuur naar Saoedi-Arabië. Wellicht is Johan Bakayoko van PSV wel een vervanger. En wie weet shopt Slot wel in Rotterdam bij Feyenoord.