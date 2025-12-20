Het WK darts raast onverminderd verder. Inmiddels is de tweede ronde begonnen. Zaterdagavond nam Niels Zonneveld het op tegen wereldkampioen Michael Smith en wist de Nederlander te stunten in Ally Pally. Dat was niet de enige stunt in de avondsessie.

De tweede ronde werd zaterdagmiddag al gestart. Tijdens die sessie kwam Nederlander Dirk van Duijvenbode in actie. Aubergenius droop zwaar teleurgesteld af na een merkwaardige partij tegen James Hurrell. Lees alles over de middagsessie hieronder terug:

Onthoofde avondsessie

Zaterdagavond zijn er maar drie wedstrijden te spelen in het Alexandra Palace. Dom Taylor werd positief getest na een dopingtest op het WK. Dus bonjourde de PDC hem uit het toernooi. De Welshman Jonny Clayton heeft er voordeel van, hij ging gratis een ronde verder. Het publiek betaalt het volle pond, maar krijgt dus niet vier partijen te zien.

Programma avondsessie

Michael Smith - Niels Zonneveld 1-3

Chris Dobey - Andrew Gilding 1-3

Stephen Bunting - Nitin Kumar 3-0

De avond begon met een Nederlander: Niels Zonneveld. De linkshandige darter trof de wereldkampioen van 2023, die sinds zijn wereldtitel het spoor volledig bijster is. Niet gek, aangezien Smith ernstige artrose heeft in zijn werphand. Ook worstelde hij lange tijd met een schouderblessure.

Zonneveld werd af en toe weggablazen door het scorend vermogen van Smith. Maar verder pakte hij zijn kansen toen die zich voordeden, of was Zonneveld simpelweg sterker. Zo raffelde hij de slotleg even af in 12 darts. De Nederlander won met 3-1 en staat voor het eerst in de derde ronde.

Chris Dobey - Andrew Gilding: 1-3

Partij 2 ging tussen twee Engelsen: Chris Dobey - Andrew Gilding. Goldfinger was de publieksfavoriet. In de machowereld van het darten blijft hij altijd rustig, bescheiden en vriendelijk. Ook zijn duimpje na iedere 180 kan op veel waardering rekenen. Tegenstander Dobey presteert normaal gesproken goed op WK's. Vorig jaar strandde hij in de halve finales tegen Michael van Gerwen.

Dat was nu niet het geval. De nummer acht van de plaatsingsranglijst verslikte zich in Gilding. De rustige Brit profiteerde vakkundig van de kansen die hij kreeg en trok de zege naar zich toe: 1-3

Stephen Bunting - Nitin Kumar 3-0

Nog zo'n wedstrijd voor het publiek: Stephen Bunting - Nitin Kumar. Zowel Bunting als Kumar is zeer geliefd bij de fans in Ally Pally. De Indiase darter versloeg in de vorige ronde Richard Veenstra en won daarmee zijn allereerste wedstrijd ooit op een wereldkampioenschap. The Bullet Bunting pakt het publiek in met zijn opkomsten. De halve finalist van vorig jaar komt op met Titanium van David Guetta en Sia. Heel de zaal gaat plat wanneer dat nummer wordt gedraaid.

Dat was gelijk het opwindendste moment van deze partij. Bunting had geen kind aan de man die in Dubai werkt voor de marketingafdeling van Nike: 3-0. Co Stompé zei in de studio van Viaplay: "Ik ben niet zo goed meer, maar ik had het tegen Kumar ook nog wel gekund."

