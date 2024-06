Michael van Gerwen zet Danny Noppert op zijn plek na verlies tegen België: 'Het zat er wél in'

Michael van Gerwen en Danny Noppert gingen bij de World Cup of Darts 2024 hard onderuit tegen België. Dimitri Van Den Bergh en Kim Huybrechts wonnen met 8-2. Ook in 2023 verloor Nederland in de achtste finales van dit toernooi van de Belgen.

De teamgenoten stonden na afloop bij Viaplay om te zoeken naar oorzaken voor de oorwassing. The Freeze en Mighty Mike hadden uiteenlopende visies op het debacle. Noppert benadrukte het sterke finishen van de Belgen. Ondertussen stond Van Gerwen te popelen om zijn zegje te doen.

"Ze straffen zeker alles af", zo begon hij. "Er zijn ook veel legs waarin we zelf onze dubbels missen. En ze gooien vier fantastische finishes uit terwijl wij een goede eigen leg gooien. Dat doet zeer. Dat mag eigenlijk niet gebeuren. Zo goed zijn ze eigenlijk niet met zijn tweeën."

Het zat er wél in

"Na de tirade van MVG kwam Noppert weer aan bod. "We liepen achter de feiten aan. Het zat er vanavond niet in." Maar daar was de drievoudig wereldkampioen het niet mee eens. "Het zat er wél in. Het gaat niet alleen om de dubbels. Een beetje geluk aan hun zijde. Een beetje pech bij ons. Dan krijg je zo'n wedstrijd. Dan kost het veel moeite."

Niet gefaald

Ondanks de sneller uitschakeling (doordat Nederland een geplaatste status had, was deze partij de eerste voor het koppel) willen ze wel vaker met elkaar spelen. "Ik denk dat we als koppel wel goed zijn", zei Van Gerwen. "We voelen elkaar wel aan", voegde Noppert toe. "We hebben uiteindelijk wel een puike wedstrijd gespeeld. We hebben niet gefaald", vond Van Gerwen. "We zijn volgens mij het enige koppel met een gemiddelde van boven de honderd."

Ibiza

Tot slot was er een lichtpuntje voor Noppert. "Het komt heel hard aan." Glimlachend zei Van Gerwen: "Elk nadeel heeft zijn voordeel. Dit betekent een dagje eerder vakantie." Noppert: "Ik zit maandag op Ibiza."