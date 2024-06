Trieste aftocht Michael van Gerwen en Danny Noppert tegen genadeloos België op World Cup of Darts

Voor de Nederlandse darters Michael van Gerwen en Danny Noppert duurde de World Cup of Darts maar tien legs. Ze werden vernederd door België, dat met Kim Huybrechts en Dimitri van den Bergh met liefst 8-2 won.

Nadat beide landen waren opgekomen (de Belgen onder begeleiding van 'I Won't Back Down' van Tom Petty, Oranje koos 'Sex On Fire' van Kings of Leon) waren Dimi en Kim aanvankelijk de sterkste. De Vlaamse vrienden (die juist sinds de World Cup of Darts 2023 openbaar rollenbollen van de ruzie met elkaar) braken Mike en Danny en wonnen ook hun eigen leg: 2-0.

Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh duidelijk: 'We hebben privéproblemen, maar pas op' Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts stonden na afloop van hun rentree op de World Cup of Darts professioneel de media te woord. Ze wilden niet te lang stilstaan bij hun ruzie, die ze vorig jaar hadden op dit toernooi, maar konden ook niet om de vragen heen.

Niveau gaat omhoog

Vervolgens ging aan beide kanten het niveau omhoog. Na twee twaalfdarters op rij, maar geen breaks, was het 3-1 voor de Belgen. In de vijfde leg kwam die break toch. Weer met een twaalfdarter, en een geweldige finish op bullseye door Huybrechts, liepen de Belgen uit naar 4-1. De eigen leg trokken ze comfortabel (vijftien pijlen) naar binnen: 5-1.

Comeback van Oranje?

Konden de Nederlanders, gekleed in een fel oranjekleurig shirt, nog iets doen om de Belgen bij te halen? Ze gingen de break in met een achterstand van 5-2. "Bij de Belgen zie ik wel echt een strijdplan", zei Martijn Kleermaker in de studio van Viaplay. "Ze maken meer contact met elkaar."

Een comeback zat er niet in. Het werd alleen maar erger voor het Dutch duo. Op 6-2 kwam er weer een break, na een gemiste dubbel twee bij Nederland. Huybrechts had de eer om de 8-2 binnen te prikken.

Kwartfinale

In de kwartfinale wacht Italië, dat Australië versloeg met 8-7. In 2022 wonnen de Aussies het toernooi nog. De Italianen treden aan met Massimo Dalla Rosa en Michele Turetta. Nederland blijft al sinds 2018 zonder beker op de World Cup. Sinds het afhaken van Raymond van Barneveld won Nederland het toernooi nooit meer.

Andere visie

De Nederlanders hadden na de nederlaag een andere visie op de partij. Van Gerwen vond dat winnen er wel in zat. Noppert berustte erin dat de Belgen een topavond hadden.

Michael van Gerwen zet Danny Noppert op zijn plek na verlies tegen België: 'Het zat er wél in' Michael van Gerwen en Danny Noppert gingen bij de World Cup of Darts 2024 hard onderuit tegen België. Dimitri Van Den Bergh en Kim Huybrechts wonnen met 8-2. Ook in 2023 verloor Nederland in de achtste finales van dit toernooi van de Belgen.

Kampioenen van 2022 liggen al uit World Cup of Darts na stunt Italië De knock-outfase is begonnen in de World Cup of Darts en heeft zaterdagmiddag meteen een verrassing opgeleverd. De Australiërs, kampioenen van 2022, moeten al naar huis na hun uitschakeling in de achtste finales.

World Cup of Darts

De World Cup of Darts is het enige landentoernooi van de dartsbond PDC. In elk duel spelen twee duo's een koppelpartij. Dat houdt in dat er telkens partijen plaatsvinden waarbij speler A van land A aan de oche wordt opgevolgd door speler A van land B. Dan is speler B van land A aan de beurt, gevolgd door speler B van land B. Enzooorts. Bekijk in het artikel hieronder de uitslagen en nog meer uitleg