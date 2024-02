Peter Wright kijkt uit naar UK Open: 'Maar open loting is nachtmerrie'

Het is nog niet het jaar van Peter Wright. De Schotse darter won nog niet in de Premier League Darts en maakte daarin vaak ook maar weinig indruk. Desondanks ziet hij een stijgende lijn. "Mijn oude pijlen werken wel, soort van."

Wright begon erg slecht aan de Premier League, maar weet wel waardoor dat kwam, zo vertelt hij aan de Love The Darts podcast van Sky Sports. "De eerste weken was ik verschillende dingen aan het proberen: sneller gooien, lange punten, zwaardere darts, andere setup, et cetera. Dat werkte niet, dus toen ben ik terug gegaan naar de 'oude diamanten'. Die werken wel, een soort van", vertelt Wright over een setje pijlen waarmee hij eerder succesvol was.

Lange punten

"De jonge spelers van deze tijd, zoals Luke Littler en Gian van Veen, gebruiken allemaal lange punten. Daarom wilde ik het ook proberen. Bea Greaves doet het ook. Het leek the way to go, maar het werkte niet met mijn stijl. Dus ik ben teruggegaan naar wat ik weet en waar ik succesvol mee ben geweest. Het kan zijn dat ik met dit setje het rest van jaar gooi, maar dat heb ik al wel vaker gezegd", lacht de Schot.

In Exeter hoopt Wright zijn eerste punten te pakken dit Premier League-seizoen. "Als het donderdag niet lukt, dan jammer. Maar ik kan er gewoon vijf achter elkaar winnen en dan zit ik erin. Het is nog lang niet voorbij, of zoals in het eerdere format dat je er eerder uit kan liggen."

Littler

De vorige speelavond verloor Wright van Littler. Desondanks was er genoeg positiefs mee te nemen uit dat duel. "Ik was vol zelfvertrouwen door de vloertoernooien daarvoor. Hij miste veel dubbels en hielp me in de wedstrijd. Ik verlies altijd eerst van een nieuweling, daarna versla ik ze."

"Die kleine jongen (Littler, red.) zorgt ervoor dat alle darters beter gaan gooien. Hij inspireert ons en dat doet hij goed, daar worden we allemaal, ik ook, beter van."

UK Open

Na de speelavond in de Premier League staat gelijk de UK Open voor de deur. De 'FA Cup van het darten' is voor veel fans een van de leukste toernooien van het jaar. "Ik heb twee keer de finale gehaald en om het toernooi te winnen was natuurlijk fantastisch. Het is een van de moeilijkste toernooien om te winnen, doordat het zo open is. Ook het korte format en de loting kan het extra lastig maken."

Vooral de open loting maakt het toernooi zo onvoorspelbaar. Voor de fans genieten, voor de spelers een stuk minder. "De open loting is een nachtmerrie. Je moet echt veel ook op je kamer warmgooien omdat je de loting niet kan inschatten. Soms ben je op het hoofdpodium, dan weer ergens anders. De loting wordt bijvoorbeeld om vijf uur gedaan en dan moet je twee uur later alweer spelen."

Verrassende winnaar

Naast de grote namen, en natuurlijk zichzelf, doet de Schot nog een verrassende uitspraak over een eventuele winnaar in Minehead. "Als het bij Mike de Decker klikt, dan kan hij zomaar winnen. Zijn gemiddeldes zijn erg goed en op TV doet hij het steeds beter. Hij is iemand om in de gaten te houden."