Vincent van der Voort kijkt met open mond naar worp Luke Littler: 'Bizar, dit hebben we nog nooit gezien'

Luke Littler moest donderdagavond tijdens de vierde speelronde van de Premier League of Darts in Newcastle het onderspit delven tegen latere winnaar Michael van Gerwen. In de eerste ronde versloeg de jonge Engelsman Peter Wright. Analist Vincent van der Voort zag iets aan de worp van Littler en sprak zijn (positieve) verbazing erover uit.

Littler begon zijn avond met een nipte 6-5 zege op Wright. Tijdens de eerste leg viel Van der Voort gelijk op dat de worp van de 17-jarige darter anders was dan eerst. "Normaal haalt hij de pijl helemaal terug, nu staat hij meer te mikken", begint de analist in de studio bij Viaplay.

Van der Voort heeft zoiets eigenlijk nog nooit gezien en ziet ook dat Littler er niet slechter van wordt. "Hij gooit er niet minder door en daar gaat het nu ook niet om. Het is ongelofelijk, want hij heeft dus gewoon meerdere manieren om te gooien. Dat hebben we eigenlijk nog niet gezien in het darten. Bizar."

Kritische Van Gerwen

Na afloop van de avond sprak Van Gerwen zich ook nog uit over Littler. De Engelsman wordt van alle kanten belaagd door de Engelse media. Van Gerwen ziet dat liever niet gebeuren en ging in discussie met een journalist. Littler reageerde daarop door op sociale media twee hartjes te plaatsen bij een filmpje van het fragment.