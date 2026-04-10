Michael van Gerwen heeft op de tiende speelavond van de Premier League Darts in Brighton op het allerbeste moment gepiekt. De Nederlander zag zijn concurrenten boven hem allemaal uitvallen in de kwartfinales en bereikte zelf de finale. Dat zorgde voor een lekkere zwik punten. Gian van Veen, de andere Nederlander, dreigt de play-offs te gaan missen. Net als Luke Humphries overigens. Dit is de stand in de Premier League Darts.
Van Gerwen en Van Veen begonnen allebei sterk aan de Premier League, maar kregen daarna ook te kampen met fysieke problemen waardoor ze beiden zelfs één avond over moesten slaan. Desondanks zijn ze na negen van de zestien reguliere speelrondes nog altijd in de race voor een plek bij de beste vier.
Van Gerwen moest winnen om zijn vierde plek op de ranking te verdedigen en deed dat. In een 'rare wedstrijd' vol missers en afzwaaiers versloeg hij landgenoot Gian van Veen en zag hij zijn positie steviger worden voor de play-offs. Van Veen en Luke Humphries zitten onverwachts diep in de gevarenzone.
Stand na speelavond 10
Jonny Clayton - 24
Luke Littler - 21
Gerwyn Price - 19
Michael van Gerwen - 16
Gian van Veen - 12
Stephen Bunting - 11
Luke Humphries - 11
Josh Rock - 6
Programma speelronde 11, Rotterdam
16 april, kwartfinales
Luke Littler - Gerwyn Price
Gian van Veen - Luke Humphries
Michael van Gerwen - Jonny Clayton
Stephen Bunting - Josh Rock
Halve finales
Littler/Price - Van Veen/Humphries
Van Gerwen/Clayton - Bunting/Rock
Puntentelling
De darters krijgen twee punten voor een plek in de halve finale, drie punten voor een finaleplaats en vijf punten voor de winst. Bij een gelijke stand in punten geeft het aantal avondzeges de doorslag. Na zestien speelavonden gaat de top 4 van de ranglijst naar de halve finales in de O2 Arena te Londen. Daar speelt de nummer 1 tegen de nummer 4 en de nummer 2 tegen de nummer 3. De winnaars spelen daarna de finale tegen elkaar.
Speelronde 10, Brighton
9 april Brighton, kwartfinales
Luke Humphries - Jonny Clayton 5-6
Gerwyn Price - Josh Rock 3-6
Luke Littler - Stephen Bunting 4-6
Michael van Gerwen - Gian van Veen 6-4
Halve finales
Clayton - Rock 6-4
Bunting - Van Gerwen 5-6
Finale
Clayton - Van Gerwen 6-5
Speelronde 9, Manchester
Kwartfinales
Michael van Gerwen - Stephen Bunting 3-6
Gerwyn Price - Luke Humphries 6-2
Gian van Veen - Luke Littler 6-5
Jonny Clayton - Josh Rock 4-6
Halve finales
Stephen Bunting - Gerwyn Price 2-6
Gian van Veen - Josh Rock 6-3
Finale
Gerwyn Price - Gian van Veen 6-2
Speelronde 8, Berlijn
Kwartfinales
Jonny Clayton - Josh Rock 3-6
Luke Humphries - Michael van Gerwen 3-6
Luke Littler - Stephen Bunting 6-3
Gerwyn Price - Gian van Veen 6-1
Halve finales
Josh Rock - Michael van Gerwen 3-6
Luke Littler - Gerwyn Price 6-4
Finale
Michael van Gerwen - Luke Littler 4-6
Speelronde 7, Dublin
Kwartfinales
Michael van Gerwen - Gian van Veen walkover
Stephen Bunting - Luke Littler 3-6
Josh Rock - Gerwyn Price 0-6
Jonny Clayton - Luke Humphries 3-6
Halve finales
Michael van Gerwen - Luke Littler 5-6
Gerwyn Price - Luke Humphries 6-1
Finale
Luke Littler - Gerwyn Price 6-5
Speelronde 6, Nottingham
Kwartfinales
Josh Rock - Stephen Bunting 1-6
Jonny Clayton - Michael van Gerwen 6-3
Luke Humphries - Gian van Veen 6-4
Gerwyn Price - Luke Littler 5-6
Halve finales
Stephen Bunting - Jonny Clayton 3-6
Luke Humphries - Luke Littler 6-5
Finale
Jonny Clayton - Luke Humphries 6-1
Speelronde 5, Cardiff
Kwartfinales
Michael van Gerwen - Luke Humphries 1-6
Gian van Veen - Jonny Clayton 4-6
Gerwyn Price - Stephen Bunting 6-5
Luke Littler - Josh Rock 6-4
Halve finales
Luke Humphries - Jonny Clayton 4-6
Gerwyn Price - Luke Littler 3-6
Finale
Jonny Clayton - Luke Littler 4-6
Speelronde 4, Belfast
Kwartfinales
Luke Littler - Jonny Clayton 3-6
Stephen Bunting - Luke Humphries 6-4
Michael van Gerwen - Gerwyn Price 5-6
Gian van Veen - Josh Rock 6-2
Halve finales
Jonny Clayton - Stephen Bunting 0-6
Gerwyn Price - Gian van Veen 5-6
Finale
Stephen Bunting - Gian van Veen 6-2
Speelronde 3, Glasgow
Kwartfinales
Stephen Bunting - Gian van Veen 3-6
Luke Humphries - Josh Rock 6-2
Luke Littler - Michael van Gerwen walkover
Jonny Clayton - Gerwyn Price 6-3
Halve finales
Gian van Veen - Luke Humphries 6-5
Luke Littler - Jonny Clayton 1-6
Finale
Gian van Veen - Jonny Clayton 2-6
Speelronde 2, Antwerpen
Kwartfinales
Luke Littler - Luke Humphries 6-5
Michael van Gerwen - Josh Rock 6-2
Jonny Clayton - Stephen Bunting 6-4
Gerwyn Price - Gian van Veen 6-5
Halve finales
Luke Littler - Michael van Gerwen 4-6
Jonny Clayton - Gerwyn Price 5-6
Finale
Michael van Gerwen - Gerwyn Price 5-6
Speelronde 1, Newcastle
Kwartfinales
Jonny Clayton - Josh Rock 6-2
Luke Littler - Gian van Veen 4-6
Luke Humphries - Gerwyn Price 6-5
Stephen Bunting - Michael van Gerwen 2-6
Halve finales
Jonny Clayton - Gian van Veen 4-6
Luke Humphries - Michael van Gerwen 2-6
Finale
Gian van Veen - Michael van Gerwen 4-6