De KNVB heeft het Eredivisie-programma deze week flink overhoop gegooid. In plaats van alleen wedstrijden in het weekend, begint speelronde 31 al op woensdagavond en wordt er tot en met zondag gevoetbald. Waarom is er gekozen voor deze opvallende planning? Sportnieuws.nl legt het uit.

Normaal gesproken worden Eredivisie-wedstrijden gespeeld op vrijdag, zaterdag en zondag. Dit keer begint de speelronde echter al op woensdagavond en staan er donderdag twee duels op het programma. Opvallend genoeg blijft de vrijdag volledig leeg. In het weekend volgt vervolgens weer een bomvol programma op zaterdag en twee duels op zondag.

Volledige schema in de Eredivisie

Reden voor afwijkend speelschema

De aangepaste planning heeft alles te maken met Koningsnacht, in de nacht van zondag op maandag. Tijdens die festiviteiten hebben veel gemeenten extra politiecapaciteit nodig om alles in goede banen te leiden. Daardoor is er in sommige steden onvoldoende inzet beschikbaar om tegelijkertijd ook voetbalwedstrijden te organiseren.

Na overleg tussen de KNVB, de clubs en de betrokken gemeenten is daarom besloten om een aantal wedstrijden al op woensdag- en donderdagavond te spelen. Zo kunnen de duels doorgaan zonder dat de veiligheid rond Koningsnacht in het gedrang komt.

Keuken Kampioen Divisie wél op vrijdag

In de Keuken Kampioen Divisie wordt er wél gewoon op vrijdagavond gespeeld. De laatste speelronde van het seizoen op het tweede niveau in Nederland wordt traditiegetrouw gelijktijdig afgewerkt. Alle negen wedstrijden beginnen om 20.00 uur.