PSV speelt de rest van het seizoen nergens meer om, maar trainer Peter Bosz wil met zijn ploeg scherp blijven. De landskampioen begint aan het slot van de competitie met een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Volg alle ontwikkelingen hier live vanaf 21.00 uur.

PSV veroverde twee weken geleden de landstitel door zelf van FC Utrecht te winnen, terwijl Feyenoord punten verspeelde. Nog nooit eerder werd een club zo vroeg kampioen van Nederland. Na het thuisduel met PEC Zwolle reist de selectie af naar Ibiza voor een kampioensreis. Dat willen ze ongetwijfeld met een goed gevoel willen.

Bijzondere speeldag

Normaliter worden Eredivisiewedstrijden op vrijdag, zaterdag en zondag gespeeld. Voor de 31ste speelronde geldt echter een aangepast schema. Vanwege Koningsnacht voerde de KNVB overleg met de clubs en de betrokken gemeenten. In sommige steden waren voldoende agenten beschikbaar om wedstrijden in het weekend te laten doorgaan, maar elders was dat niet het geval. Daarom is besloten om een aantal duels al op woensdag- en donderdagavond te spelen, waaronder PSV - PEC Zwolle.

Waslijst met afwezigen

Jerdy Schouten, Ruben van Bommel en Alassane Pléa zijn er sowieso er niet bij. Terwijl Armando Obispo, Joey Veerman, Anass Salah-Eddine en Sergiño Dest kampen met pijntjes. "Het is afwachten wie er daadwerkelijk bij kunnen zijn tegen PEC", liet Bosz optekenen op de persconferentie in aanloop naar PEC Zwolle-thuis. "Onze groep zal kleiner zijn dan normaal." Daarnaast zijn Paul Wanner en Noah Fernandez geschorst vanwege hun vijfde gele kaart.

Debuut voor Olij

PSV-coach Peter Bosz verklapte onlangs al dat hij Nick Olij minuten gaat gunnen dit seizoen. Afgelopen week moest hij nog minuten maken bij de beloften, maar nu is dat moment toch gekomen. "Nick heeft een heel ongelukkig seizoen. Hij kreeg te horen dat hij niet de nummer één was en raakte daarna geblesseerd. Ik heb hem leren kennen als een goede gozer, die belangrijk is in de kleedkamer. Hij trekt zijn mond open als het moet. Tegen Sparta had hij misschien ook kunnen keepen, maar toen had hij nog geen ritme. Nu kon Nick eerst een wedstrijd bij Jong PSV keepen."

Vermoedelijke opstelling PSV: Olij; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro; Veerman, Van den Berg, Til; Bajraktarevic, Pepi, Driouech.

Verder zal Bosz weinig wijzigingen in de basiself aanbrengen, ondanks dat er niets op het spel staat voor PSV. "Wij kunnen het zeker niet laten lopen. Er zijn veel jongens die naar het WK gaan of nog kunnen en die moeten in goede conditie blijven. Ik vond dat wij de vorige wedstrijd tegen Sparta echt goed speelden en daar willen we mee doorgaan. Dat vind ik zeker interessant", zegt Bosz.