Ajax beleefde een dramatisch seizoen en moet zich daardoor via de play-offs zien te plaatsen voor de voorronde van de Conference League. Ajax begon uitstekend aan het lastige ‘thuiswedstrijd’ tegen FC Groningen in Volendam. De vroege openingstreffer van Mika Godts werd echter afgekeurd. Even later was het alsnog raak door Davy Klaassen: 1-0. Volg alle ontwikkelingen van het duel hier live.

Voor Ajax is er nog maar één doel: het winnen van de play-offs. Alleen dan verzekert de ploeg van Oscar Garcia zich van Europees voetbal volgend seizoen, al gaat het dan maar om de voorronde van de Conference League. Eerst moet Ajax echter zien af te rekenen met FC Groningen, waarna mogelijk nog een duel wacht met FC Utrecht of sc Heerenveen.

Openingstreffer Mika Godts

Ajax had een verrassend goede start van de wedstrijd. Al na een paar minuten schoot Steven Berghuis nipt over het doel van FC Groningen, maar in de 14e minuut was Ajax écht dicht bij de openingstreffer. Mika Godts dribbelde vanaf de middellijn, had een goede actie in huis en schoot de bal zelfs via de onderkant van de lat achter FC Groningen-goalie Etiënne Vaessen: 1-0. Daarna ging echter de vlag omhoog, want de Belg stond eerder in de aanval buitenspel.

Even later wél raak

Uiteindelijk was het in de 24e minuut alsnog raak voor Ajax. Mika Godts legde de bal op het hoofd van Davy Klaassen, die 'm knap in het FC Groningen-doel kopte. Daarmee was het wéér Mister 1-0 met de openingstreffer, terwijl Godts opnieuw betrokken is bij een doelpunt. De twintigjarige aanvaller was dit seizoen in competitieverband al betrokken bij dertig goals (17 goals en 13 assists), het meest van alle Eredivisie-spelers.

De Amsterdammers speelden het restant van de eerste helft vol vertrouwen en kregen meerdere kansen om de voorsprong uit te bouwen. De grootste mogelijkheid was voor Wout Weghorst. De spits kreeg de bal vlak voor rust op een presenteerblaadje van Anton Gaaei, maar schoof 'm van dichtbij recht op de benen van Vaessen. Daardoor bleef de marge beperkt tot één doelpunt en lag de wedstrijd nog volledig open.

Eerdere ervaringen met play-offs

Ajax heeft ervaring met play-offs om Europees voetbal af te dwingen. Midden jaren 2000 moest de club zich meerdere keren via een extra nacompetitie zien te plaatsen voor Europa. Destijds lag de inzet nog hoger: een ticket voor de voorronde van de Champions League. In die periode slaagde Ajax er twee keer in om zich te plaatsen. Ditmaal gaat het dus slechts om een plek in de voorronde van de Conference League.

Spelen in Volendam

Ajax werkt de play-offs af in het KRAS Stadion in Volendam. De Johan Cruijff ArenA is namelijk niet beschikbaar door een reeks grootschalige concerten van wereldster Harry Styles. Aanvankelijk mochten er geen uitsupporters aanwezig zijn, maar dat besluit werd later teruggedraaid. Daardoor zal het donderdagavond ongetwijfeld volle bak zijn in het stadion van FC Volendam.

Afwezige Ajacieden

Tijdens de persconferentie kon Ajax-trainer géén positief nieuws brengen over de ziekenboeg. "We hebben wat spelers met terugvallen. Dat geldt voor Josip Sutalo, Ko Itakura en Takehiro Tomiyasu", zegt de Spanjaard over het missen van liefst drie verdedigers, die toevalligerwijs allen een WK gaan spelen. "Ik geloof niet dat het daarmee te maken heeft. Misschien is het een toeval." Daarnaast zijn Vitezslav Jaros, Joeri Heerkens, Oleksandr Zinchenko, Oliver Edvardsen en Kian Fitz-Jim.

