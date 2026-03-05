Voormalig Telstar-verdediger Mitch Apau heeft besloten te stoppen met voetballen. De 35-jarige verdediger verbaasde afgelopen zomer door te kiezen voor tweededivisionist Spakenburg in plaats van een Eredivisie-avontuur bij Telstar, maar trekt nu definitief de stekker uit zijn carrière. Apau kiest voor zijn gezin en richt zich op zijn maatschappelijke loopbaan.

Apau was drie seizoenen lang de onbetwiste aanvoerder van Telstar in de Keuken Kampioen Divisie. Samen met Anthony Correia hielp de routinier een van de kleinste clubs van Nederland naar de Eredivisie, maar op het moment suprême koos hij voor de Tweede Divisie in plaats van het hoogste niveau. "Ik wil meer tijd doorbrengen thuis, maar wel op een lekker niveau blijven voetballen", vertelde Apau na de geboorte van zijn zoon Mozes tegen Sportnieuws.nl.

Scout bij Telstar

Bij SV Spakenburg begon hij dit seizoen elke wedstrijd in de basis, maar hij heeft tóch besloten een stap terug te doen om in de vierdeklasse bij SV Marken, waar zijn broer de trainer is. "Ik ga lekker voetballen bij het team van mijn broer, omdat ik meer tijd wil besteden aan Telstar", verklaart Apau, die naar verwachting op de scoutingsafdeling terechtkomt. "Het is gewoon niet te combineren, terwijl ik dat wel graag wil. Ik presteer het best als ik mij focus op één ding."

De Antwerpenaar, die vrijwel elke dag op en neer pendelt voor zijn vrouw, twee dochters en zoon, geniet van zijn tijd bij SV Spakenburg, maar moet voor zichzelf kiezen. "Het was een verademing om veel meer tijd te hebben, maar je merkt wel dat je je aandacht moet verdelen. Op een gegeven moment is je maatschappelijke carrière gewoon heel belangrijk. Voor mijn gevoel is dat moment nu gekomen, dus dan moet ik een andere stap maken."

Toetje met Spakenburg

Tot het einde van het seizoen gaat zijn focus echter gewoon op presteren met Spakenburg. De ploeg van Chris de Graaf staan zesde in de Tweede Divisie, maar strijden nog volop mee in de strijd om plek twee. Het verschil is slechts zes punten met nog tien wedstrijden te gaan. "We hopen op een mooi toetje, maar dat wordt wel heel lastig", beseft hij zich goed.