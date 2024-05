'De Red Bull is in handen van een maestro': buitenlandse media ziet concurrentie Max Verstappen dichterbij komen

Max Verstappen won zondagmiddag de Grand Prix van Emilia-Romagna. Waar het normaal een walk in the park is voor de Nederlander, daar had hij zondag véél last van de concurrentie. Toch won Verstappen, wat hem veel complimenten opleverde in de buitenlandse media.

'Het is altijd en alleen maar Max Verstappen', schrijft de Italiaanse krant La Gazzetta Dello Sport. 'Hij wint, hij wint opnieuw. Meesterlijk, ook al lijkt het erop dat zijn Red Bull niet meer de raket onder de vliegtuigen is die het tot een paar races geleden was.'

Daarmee doelt La Gazzetta op de snelheid van Ferrari en vooral McLaren. Zij zitten nu vrij kort op Red Bull en McLaren-coureur Lando Norris deed zelfs nog een serieuze poging om de race te winnen. Hij eindigde slechts op zeven tienden van de Nederlander.

Maestro achter het stuur

Het Spaanse Marca schrijft met respect over de prestaties van Verstappen op zondag. 'Ondanks de uitdagingen op vrijdag en zaterdag, kende Verstappen een nagenoeg perfecte race. Daarmee liet hij zien met wat voor gemak hij zijn rivalen controleert.'

Daily Mail komt met ongeveer dezelfde boodschap: 'De Red Bull is in handen van een meastro, maar het gaat nu echt nog maar om fracties van seconden.'

Paniek in Verstappens stem

De Engelse krant deed ook op mooie wijze verslag van het einde van de race. 'De paniek in Verstappens stem was te horen over de radio. Norris vertelde aan zijn team dat hij er álles aan deed om Verstappen de das om te doen, ondanks nét iets oudere banden. Verstappen had geen grip.'

'Great stuff', omschreef Daily Mail de slotfase van de race. Vrij vertaald: geweldige beelden. Norris zei zelf ook na de race dat hij misschien één of twee ronden meer nodig had om Verstappen toch te pakken.

Vast in de stroop

Ook schreven de Engelsen nog even over Mercedes, zij het héél kort. De ploeg van zevenvoudig wereldkampioen én Britse held Lewis Hamilton zit volgens de Daily Mail 'nog steeds vast in de stroop'.