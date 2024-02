Dutch Grand Prix valt twee keer in de prijzen bij Formule 1-gala

Groot feest bij de organisatoren van de Dutch Grand Prix. De Formule 1-race viel tweemaal in de prijzen bij een speciaal gala voor organisatoren in Londen.

De grootste prijs voor de Dutch Grand Prix was die van 'Promotor van het Jaar'. Robert van Overdijk, de directeur van het circuit én de directeur van de GP, nam de prijs in handen van F1-baas Stefano Domenicali.

Ook circuiteigenaar Bernhard van Oranje was aanwezig in Londen en zag dat de Dutch Grand Prix ook de duurzaamheidsprijs kreeg. Een groot deel van de supporters komt namelijk via het openbaar vervoer (of de fiets) naar het circuit in Zandvoort toe. Overigens is de GP in Zandvoort samen met de race in Silverstone de enige die het doet zonder financiële steun van de overheid, weet De Telegraaf.

Formule 1-kalender

De Dutch Grand Prix staat in ieder geval nog twee edities op de kalender. Dit jaar staat de race ingepland op 25 augustus, als eerste race na de zomerstop. Er wordt sinds 2021 weer op Zandvoort gereden in de Formule 1 en Max Verstappen won tot nu toe iedere keer.