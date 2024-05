Familie Michael Schumacher krijgt 200.000 euro na nepinterview in Duits roddelblad

Het was in april groot nieuws: Michael Schumacher had een interview gegeven aan Die Aktuelle, een Duits roddelblad. Even later bleek dat het ging om een interview dat was gefabriceerd door AI, wat voor veel oproer zorgde.

Schumacher lag een tijdje in coma na een ski-incident en leeft sinds lange tijd erg privé. De familie Schumacher brengt zelden een update naar buiten over de gezondheid van de voormalig Formule 1-coureur, die liefst zeven keer wereldkampioen werd. In 2021 werd bekend dat de nu 55-jarige Schumacher 'anders' is dan voor zijn incident.

Dat Schumacher een interview kon geven aan het Duitse blad, zorgde in april 2023 voor véél verbazing. En die verbazing werd alleen maar groter, toen Die Aktuelle toegaf AI te hebben gebruikt. Er stonden bizarre teksten in als: 'Dit is de enige kans om met hem te praten. Om te vragen hoe het écht met hem gaat.'

🚨 | Michael Schumacher and his family have received 200,000€ in compensation after a magazine published an AI-generated interview with him.



The German magazine 'Die Aktuelle' promoted it as "the first interview" and "world sensation".#F1 pic.twitter.com/xFuJOkYxqk — Fastest Pitstop (@FastestPitStop) May 22, 2024

Hoofdredacteur weg én schadevergoeding

Na de dwaze teksten dreigde de familie Schumacher met een rechtszaak. Uiteindelijk hebben de twee partijen het zonder rechtszaak opgelost: het blad betaalt 200.000 euro aan de familie als schadevergoeding. De hoofdredacteur die het verhaal publiceerde, Anne Hoffmann, is ontslagen.

Ook de overkoepelende uitgever, Funke, was niet blij: "Dit smakeloze en misleidende artikel had nooit mogen verschijnen. Het voldoet op geen enkele manier aan de journalistieke standaarden die onze lezers van ons verwachten." Deze uitgever betaalde ook de enorme schadevergoeding.

Geveilde horloges van Michael Schumacher leveren twee miljoen euro minder op dan gedacht De familie Schumacher liet acht zeldzame horloges van Michael Schumacher veilen. De verwachting was dat er rond de 6 miljoen euro zou worden opgehaald, maar dat bedrag lag uiteindelijk een stuk lager.

Veiling van horloges

Laatst veilde de familie van Schumacher meerdere van zijn horloges. Hij was begin deze eeuw fervent verzamelaar van dure horloges. Zo kreeg hij van goede vriend Jean Todt een speciaal horloge na een wereldkampioenschap. De verkoop van de horloges leverde zo'n vier miljoen euro op, terwijl de Schumachers hoopten rond de zes miljoen euro te vangen.

Carrière

Schumacher pakte in zijn carrière wereldkampioenschappen met Benetton en Ferrari. In totaal reed hij twintig jaar in de Formule 1. Samen met Lewis Hamilton is hij de recordhouder van de meeste WK-titels: zeven. Ook zijn zoontje Mick reed even in F1, maar bleek niet het talent van zijn vader te hebben.