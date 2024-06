Max Verstappen na zwaarbevochten zege in Canada: 'Het was een krankzinnige race'

Max Verstappen moest zondag keihard werken voor zijn zege in Canada. De knotsgekke race kende door de regen meerdere raceleiders, maar Verstappen stond op het juiste moment op de de juiste positie. "Ik houd enorm van deze races en heb er echt van genoten."

De Nederlander vindt dat de Formule 1 'eens in de zoveel tijd' zo'n race nodig heeft. Dat zei Verstappen vlak na zijn overwinning op het Circuit Gilles Villeneuve. "McLaren en Mercedes hebben het ons in verschillende fases van de race moeilijk gemaakt, maar dat maakte het juist interessant."

Max Verstappen wint na knotsgekke regenrace in Canada voor Lando Norris Max Verstappen heeft de Grand Prix van Canada gewonnen. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan, want er streden veel coureurs om de zege in Montreal. Verstappen had veel geluk tijdens de regenrace.

Verstappen looft zijn team, dat telkens weer de goede keuze maakte. Andere teams namen hier en daar een gokje met droogweerbanden, wat niet altijd even goed uitpakte. "We moesten steeds de juiste keuzes maken, maar hebben het als team goed gedaan. De timing van de safety car was natuurlijk gunstig voor ons, maar ook daarna hebben we het ook nog goed uitgevoerd en hebben we de gaten goed gemanaged."

Er waren wat zorgen bij Verstappen tijdens de race over de ophanging van zijn auto. "Het was niet echt een probleem, meer iets waarvan we weten dat het een zwakke plek is waar we aan moeten werken. Maar vandaag hebben we gewonnen, al hebben we nog altijd wel veel ruimte om onszelf te verbeteren."

Dit is de WK-stand in de Formule 1 na GP van Canada: Max Verstappen bouwt voorsprong uit Aan de dominantie van Max Verstappen in de WK-stand van de Formule 1 wordt in 2024 al lichtjes getornd. Zo makkelijk als het in 2023, zo gaat het dit seizoen niet. De Nederlander krijgt flinke concurrentie van vooral de Ferrari's, Mercedessen en de McLaren's. Bekijk hier de WK-stand in de Formule 1 na de Grand Prix van Monaco.

WK-stand in de Formule 1

Door de zege in Canada én het uitvallen van concurrent Charles Leclerc staat Verstappen nu op een mooie voorsprong in de WK-stand. De drievoudig wereldkampioen heeft 194 punten, Leclerc blijft steken op 138. McLaren-coureur Lando Norris is door zijn tweede plek op 131 punten gekomen en hijgt dus in de nek van Leclerc.

Verstappen won in Canada voor de zestigste keer in zijn carrière. Het is de derde keer (op rij) dat hij in Canada wint.