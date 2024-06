Jos Verstappen beschuldigt 'zielige' Christian Horner van verkapte bedreiging

Dat het tussen Jos Verstappen en Christian Horner niet meer goed gaat komen, werd vrijdag al duidelijk. Toch gooide de vader van Max een dag later nog wat meer olie op het vuur. De vader van Max zou in Oostenrijk rondjes rijden in een oude Red Bull, maar dat zou de teambaas hebben tegengewerkt. En hij gaf Verstappen zelfs een waarschuwing.

Verstappen was uitgenodigd om deel te nemen aan de Legends Parade, maar hij trok zich daarvoor terug. In gesprek met De Telegraaf gaf hij vrijdag al aan dat Horner er alles aan gedaan had om dat tegen te werken. De teambaas ontkende, maar Verstappen senior gooide even later nog wat olie op het vuur.

Verkapte bedreiging

Verstappen senior deed voor de camera's van Viaplay zijn verhaal en was heel duidelijk waarom hij niet in de auto stapt: "Als er zoveel tegenwerking is binnen ons team. Wat ik gehoord heb, is dat hij er alles aan gedaan heeft om het tegen te houden."

Jos beticht Horner zelfs van een verkapte bedreiging: "Ik moest uitkijken als ik zou remmen. Dat vind ik wel heel ernstig om dat zo te stellen." Het gaat dan ook niet meer goedkomen tussen de twee: "Dat vind ik heel straf voor iemand die het team leidt. Het werkt niet in het positieve voor hem, nee."

'Het beste voor Max'

Max lijdt volgens zijn vader niet onder de situatie: "Daar zorgen we wel voor, die rust krijgt hij ook wel. Max gaat er niet over en schudde zijn hoofd toen hij het hoorde, dan weet ik dat het goedkomt."

De verstoorde relatie tussen Jos en Horner zal er dan ook niet direct voor zorgen dat Max het team gaat verlaten: "Het is een beetje zielig, maar we moeten het vergeten en door. Ik hoop dat ze een auto bouwen die wint en dan zit hij goed. Het beste voor Max, daar doe ik alles voor. Als dat niet meer zo is dan gaat er wat gebeuren."

Druk schema

Verstappen moet ondanks de ruzie tussen zijn vader en zijn baas dit weekend in Oostenrijk het hoofd koel moeten zien te houden. Hij heeft tenslotte een druk weekend. Op de Red Bull Ring staat een sprintrace én een Grand Prix op het programma.