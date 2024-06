Jos Verstappen wijst tijdens GP Oostenrijk boos naar Christian Horner: 'Dan denk ik: zeg het in mijn gezicht'

Dat er nog altijd gedoe is tussen Jos Verstappen en Red Bull-teambaas Christian Horner, is dit weekend weer gebleken. De vader van Max Verstappen zou tijdens het raceweekend in Oostenrijk wat rondjes rijden in een Red Bull-auto, maar dat gaat op het laatste moment niet door. Volgens Verstappen senior komt dat door Horner.

Dat laat hij boos weten in gesprek met De Telegraaf. Verstappen zou deelnemen aan een Legends Parade, waar verschillende oud-coureurs in oudere Formule 1-wagens wat rondjes rijden. Verstappen doet daar in ieder geval niet meer aan mee en hij legt de schuld bij Horner. Hij heeft er volgens de vader van Max 'alles aan gedaan om hem niet te laten rijden' en daar baalt Verstappen van. "Dan denk ik: zeg het in mijn gezicht. Op deze manier hoeft het niet voor mij, ik vind het heel teleurstellend."

Verstappen komt dus niet in actie, terwijl er tienduizenden Nederlanders op de tribunes zitten. Volgens De Telegraaf wist Horner in eerste instantie helemaal niet dat Jos zou rijden in Oostenrijk. Het Algemeen Dagblad schrijft dat Horner ook helemaal niet betrokken is geweest bij het wel of niet laten rijden van Verstappen senior. Dat het nog altijd niet botert tussen de twee, is tussen de regels wel duidelijk merkbaar. "Ik heb in het verleden nooit een probleem gehad met vaders van andere coureurs. Als Jos issues heeft, heb ik daar nu niets op te zeggen", liet Horner weten.

Jos Verstappen en Horner liggen al een flinke tijd overhoop met elkaar. Dat is sinds de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van Horner alleen maar erger geworden. Verstappen is al vaak erg uitgesproken geweest over de situatie bij Red Bull en waarschuwde onlangs nog dat al het gedoe rondom Horner een gevaar is voor het team van zijn zoon Max. Het incident in Oostenrijk is het volgende hoofdstuk in het bizarre seizoen van Red Bull.

Max Verstappen wel in actie

Jos reed dus niet, maar Max Verstappen kwam wel gewoon in actie. Hij was in de eerste en enige vrije training de snelste, maar dat ging niet zonder een groot schrikmoment. Halverwege de training stond Verstappen ineens stil met zijn Red Bull en werd de rode vlag gewapperd. Nadat Verstappen werd teruggebracht naar de pitstraat, kon hij een paar minuten later zijn weg vervolgen.

Vrijdagmiddag komt Verstappen in actie tijdens de sprintkwalificatie. Zaterdag vinden de sprint shootout en de sprintrace plaats. De race is zondag om 15.00 uur.