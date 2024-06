Christian Horner zet relatie met Jos Verstappen op scherp: 'Hij is waarschijnlijk beschikbaar'

Max Verstappen won de sprintkwalificatie voor de GP van Oostenrijk, maar het ging na afloop weer eens niet over de prestaties van de Nederlander. Red Bull-teambaas Christian Horner zette de relatie met de vader van Max, Jos Verstappen, op scherp.

Verstappen senior had voorafgaand aan de sprintkwalificatie alweer boos in de richting van Horner gewezen. Hij vond dat de Brit het 'in zijn gezicht moest zeggen' dat hij niet mocht meerijden in de Legends Parade op het circuit in Oostenrijk. Volgens een boze Verstappen had Horner ervoor gezorgd dat het hem niet gegund was om in een oude Red Bull te rijden.

Op zijn beurt betrok Horner Verstappen senior in zijn sneer richting Mercedes. Dat team is al weken aan hengelen naar de handtekening van Max Verstappen voor volgend seizoen als vervanger van de naar Ferrari vertrekkende Lewis Hamilton. In Oostenrijk kreeg Horner de vraag wat hij van dat getouwtrek om de handtekening van zijn pupil vond.

'Afvragen wat hun motieven zijn'

"Je moet je afvragen wat hun motieven zijn. En als Mercedes een Verstappen wil, dan is Jos waarschijnlijk beschikbaar", zei de Britse teambaas. Mercedes-baas Toto Wolff reageerde gevat op de suggestie van Horner om Jos Verstappen te contracteren: "Dat is ook niet slecht", zei de Duitser.

'Zeker niet Max'

Volgens Horner is het uitgesloten dat zijn "De vraag voor Mercedes is wie het gat gaat vullen, maar het is zeker niet Max." Verstappen zelf zegt ook bij Red Bull te blijven. Zeker ook omdat ze bij Red Bull al begonnen zijn met de auto voor de volgende seizoenen en die helemaal zijn ingesteld op Verstappen.

Chaotische kwalificatie

In de huidige auto was het vrijdagmiddag spannend in de sprintkwalificatie. Verstappen won, maar de nummer twee zat binnen 0,1 seconde van hem. Het werden een chaotische acht minuten in SQ3, want veel teams wachtten (te) lang met naar buiten komen, waardoor het druk was in de pitstraat en veel coureurs geen ideale ronde meer konden rijden. Zaterdag om 15.00 uur staat Verstappen wel 'gewoon' op P1 tijdens de sprintrace in Oostenrijk.