Magistrale Max Verstappen profiteert van vechtend McLaren-duo en wint sprintrace Oostenrijk

Max Verstappen heeft zaterdag de sprintrace in Oostenrijk gewonnen. De Nederlander werd in de beginfase onder druk gezet door de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri, maar hield het hoofd koel en bleef de oranje auto's voor. Piastri eindigde uiteindelijk zelfs voor Norris.

Verstappen pakte vrijdag met een duidelijke voorsprong pole position voor de sprint shootout. Norris en Piastri stonden vlak achter de Nederlander en dat beloofde veel, want McLaren maakte de laatste races een geweldige indruk. Ondertussen had de Nederlander veel aan zijn hoofd door de oplopende ruzie tussen zijn vader Jos en teambaas Christian Horner.

Schitterend gevecht

Verstappen was echter fantastisch weg en sloeg meteen een gat naar het McLaren-duo. Norris liet zich niet uit het veld slaan en dichtte het gat al snel. Hij kreeg zelfs de kans om Verstappen in te halen en dat leek te lukken. Dat was buiten de drievoudig wereldkampioen gerekend.

Verstappen liet zich alleen niet zomaar uit het veld slaan en pakte op magistrale wijze de koppositie terug. Piastri profiteerde daarvan en ging zijn teamgenoot ook voorbij. Dat betekende ook direct het einde van de strijd om de leiding, want de Australiër kon het tempo van Verstappen niet bijbenen.

Norris was duidelijk sneller dan zijn teamgenoot, maar kwam Piastri niet voorbij. De voorsprong van Verstappen groeide per ronde en de Nederlander reed dan ook onbedreigd naar de winst. Piastri bleef Norris nipt voor en pakte de tweede plaats. George Russell finishte in de verder saaie race als vierde en Carlos Sainz werd vijfde.

Kwalificatie

De coureurs moeten later op de dag alweer aan de bak, want zaterdagmiddag staat ook nog de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag op het programma. Verstappen lijkt daar opnieuw de grote favoriet.