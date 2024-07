'Max Verstappen en Lando Norris gaan nu niet samen padellen', aldus Red Bull-teambaas Christian Horner

In incident in de 64ste ronde van de Grand Prix van Oostenrijk houdt de Formule 1 flink bezig, maar Red Bull-teambaas Christian Horner zegt zich niet druk te maken. De botsing tussen Max Verstappen en Lando Norris was volgens hem 'een raceincident'.

Verstappen en Norris raakten elkaar in bocht drie tijdens een fel gevecht om de leiding. Verstappen finishte vervolgens nog als vijfde, de Brit Norris viel uit. De Nederlander kreeg een straf van tien seconden.

"Ik vond het een raceincident", zei Horner volgens Motorsport.com. "De straf leek me zwaar, maar gelukkig maakte het voor de eindstand daarna niet meer uit” , aldus Horner. „Ik denk dat dit er een beetje zat aan te komen de laatste weken. Het zijn twee harde racers.”

Lando Norris wijst 'wanhopige' Max Verstappen als schuldige aan: 'Dan verlies ik een hoop respect voor hem' Lando Norris en Max Verstappen lijken het buiten het circuit goed met elkaar te kunnen vinden, maar op de baan kwam het zondag tot een intens gevecht. Dat liep totaal verkeerd af. De twee raakten elkaar in de slotfase van de Grand Prix van Oostenrijk en vergooiden daarmee beiden hun kans op de winst. Norris wees na afloop naar Verstappen als schuldige voor het incident.

Horner suggereerde dat Norris wellichte iets te bewijzen had na de sprintrace van zaterdag. "Toen haalde Max hem in zonder DRS en kwam zijn teamgenoot Oscar Piastri er ook nog langs. Misschien had Lando daar mogelijk nog een kater van. En hij was al gewaarschuwd voor track limits en schoot bij een actie daarvoor ook al van de baan, dus de verwachting was al dat hij een straf zou krijgen."

Padellen

Die kreeg Norris uiteindelijk ook (vijf seconden), maar die beslissing werd pas duidelijk na het moment van de aanvaring tussen de twee. "Max heeft zijn voorsprong in de WK-stand vergroot, dus het is geen enorm drama", vind Horner. "En wat hem en Lando betreft: ze zullen morgen niet gaan padellen, maar er later vast over praten. Daar maak ik me helemaal geen zorgen over."