Lando Norris wijst 'wanhopige' Max Verstappen als schuldige aan: 'Dan verlies ik een hoop respect voor hem'

Lando Norris en Max Verstappen lijken het buiten het circuit goed met elkaar te kunnen vinden, maar op de baan kwam het zondag tot een intens gevecht. Dat liep totaal verkeerd af. De twee raakten elkaar in de slotfase van de Grand Prix van Oostenrijk en vergooiden daarmee beiden hun kans op de winst. Norris wees na afloop naar Verstappen als schuldige voor het incident.

Norris was al rondenlang aan het jagen op Verstappen toen het helemaal fout ging. De Brit wilde via de buitenkant voorbij aan de Red Bull van Verstappen, maar die ruimte was er niet en dus raakten de twee elkaar. Beiden liepen een lekke band op en konden de zege vergeten. De wedstrijdleiding gaf Verstappen, die uiteindelijk als vijfde eindigde, de schuld en daar kon Norris zich in vinden.

'Dan verlies ik veel respect'

Norris, die uiteindelijk uitviel, sprak na afloop met Sky Sports en vertelde daar dat Verstappen al meerdere keren te ver was gegaan voordat het fout ging: "Er is een duidelijke regel. Je mag niet reageren op wat de ander doet tijdens het remmen en dat deed hij drie keer. Twee keer kon ik hem ontwijken, maar de derde keer reed hij gewoon tegen me aan."

De twee staan normaal op goede voet, maar dat kan volgens de Brit snel veranderen: "Het ligt eraan wat hij zegt. Als hij zegt dat hij niets fout heeft gedaan dan verlies ik een hoop respect voor hem. Als hij toegeeft dat hij een beetje dom en roekeloos was dan is het anders. Maar het is lastig om deze teleurstelling te slikken."

'Hij leek wel wanhopig'

Norris was in gesprek met een aantal andere verslaggevers ook al heel duidelijk over de crash. "Ik weet wat ik van hem kan verwachten: agressie en het opzoeken van de grenzen", tekende Motorsport.com op uit de mond van de coureur. Norris snapte niet waarom Verstappen zo hard verdedigde: "Het leek wel alsof hij wanhopig was en dat hoeft hij helemaal niet te zijn."

Snel een nieuwe clash?

George Russell profiteerde in Oostenrijk van het gevecht tussen de twee kemphanen en pakte de overwinning. Verstappen en Norris strijden de laatste weken regelmatig om de zege en het ligt dan ook voor de hand dat ze dat volgende week op Silverstone weer gaan doen. Laat dat nu net de baan zijn waar Verstappen al eens heel hard crashte in een gevecht met een thuisrijder. De Nederlander werd in 2021 keihard van de baan gereden door Lewis Hamilton.

