Max Verstappen trapt open deuren in voor grand prix in eigen achtertuin: 'Erg moeilijk om in te halen'

Max Verstappen staat voor zijn tweede thuis-grand prix van het jaar. De Nederlander moet namelijk komend weekeinde aan de bak in Monaco, waar hij een groot deel van het jaar woont. In aanloop naar die race ondervroeg zijn eigen site hem en de antwoorden waren op zijn zachtst gezegd erg voorspelbaar.

"Omdat het een krap stratencircuit is, is het belangrijk dat we goed van start gaan en een sterke kwalificatie hebben, omdat het altijd erg moeilijk is om in te halen", waren de eerste woorden van Verstappen. Dat had iedere F1-fan ook kunnen bedenken.

"De race is vaak afhankelijk van strategie en vergt veel concentratie en focus", vervolgde Verstappen. "We hebben bekeken wat er nodig is om voort te bouwen en om hier de maximale prestaties uit de auto te halen, dus we kijken uit naar het weekend. Monaco is altijd een ongelooflijk druk en hectisch weekend, dus het was fijn om na Imola thuis te zijn, te ontspannen en weer op te laden voor Monaco. Het is altijd fijn om ook ‘s avonds naar huis te kunnen gaan, lekker dichtbij."

De echte thuisrace voor Verstappen is natuurlijk de Grand Prix van Nederland, maar die van Monaco volgt op een goede tweede plek. Na de race op Imola afgelopen weekeinde is het de tweede op Europees grondgebied. Lekker voor de Nederlandse fans, want die kunnen lekker op schappelijke tijden kijken naar de race.

Historie in Monaco

Verstappen was tot nu toe twee keer succesvol op het Circuit de Monaco. In 2021 en 2023 was de Nederlander de beste, het jaar daar tussen zegevierde zijn Mexicaanse ploeggenoot Sergio Pérez. Ayrton Senna is er met zes overwinningen in Monaco de succesvolste coureur in de historie.