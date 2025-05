McLaren-baas lacht om reactie Max Verstappen na belletje over toekomst: 'Ik kreeg wat ik nodig had'

McLaren-baas Zak Brown blijft geïnteresseerd in de toekomst van Formule 1-coureur Max Verstappen. Hij informeerde voor de start van het seizoen of de Nederlander van plan zijn team Red Bull te verlaten. Het antwoord beviel hem uiteindelijk wel.

In de winter informeerde de McLaren-CEO bij Verstappens manager Raymond Vermeulen naar de contractsituatie van de viervoudig wereldkampioen. In gesprek met De Telegraaf blikt hij terug op dat telefoontje. "Het is mijn werk om de markt te verkennen en om te weten wat er speelt."

"We moeten niet vergeten dat ik op dat moment ook met mijn eigen coureur (Oscar Piastri, red.) aan het onderhandelen was over een nieuw contract", vervolgt hij. "Ik wil kunnen inschatten of er een eventuele steen kan gaan omvallen, wat voor een domino-effect kan zorgen. Want dat zou weer interesse in mijn coureur op gang kunnen brengen. Dat is de reden dat ik navraag deed.”

Geldbedrag

Brown laat merken dat hij blij is met zijn huidige rijdersduo en dat hij kon lachen om de reactie van Verstappen na zijn belletje. Hij zei bij Viaplay dat de conversatie met Vermeulen snel voorbij was, toen de Amerikaan had begrepen wat een deal met Verstappen hem zou gaan kosten. "Laat ik het zo zeggen, tijdens dat telefoongesprek kreeg ik de informatie die ik nodig had", zegt Brown lachend.

Terugval Red Bull

De teambaas vindt het ook niet erg dat concurrent Verstappen bij zijn huidigde team blijft rijden, dat dit seizoen een mindere auto heeft. "Ik ben niet verrast dat Red Bull is teruggevallen", laat Brown weten. "Ik zie Max in de toekomst ook liever bij Red Bull dan bij Mercedes."

Maar hij vlakt het team van Verstappen en Yuki Tsunoda niet uit. "Als je naar de coureurs kijkt, zie ik Max, George en Charles Leclerc als de grootste concurrenten. En bij de teams, op dit moment, Mercedes. Maar iemand als Verstappen bijvoorbeeld mag je nooit onderschatten. Een geweldige coureur, kijk alleen naar zijn recente overwinning in Japan.”

Vaderschap

Er word druk gespeculeerd over de toekomst van Max Verstappen, ook na de geboorte van zijn dochter Lily. Eerder meldde The Sun dat één bron had gemeld te verwachten dat Verstappen een jaartje vrij zou nemen om samen met vriendin Kelly Piquet voor zijn dochter te zorgen.

Bovendien meldt het medium dat Red Bull-adviseur Helmut Marko aan zou hebben gegeven dat de zorgen over een vertrek van Verstappen "groot" zijn. Het zou dus zomaar kunnen dat de Nederlandse favoriet volgend seizoen niet te zien is in de hoogste klasse binnen de autosport.