Moet favoriete hobby Max Verstappen plaatsmaken na geboorte dochter? 'Wie weet kan het samen'

De Formule 1-wereld hield deze week de adem in nadat bekend werd dat de vriendin van Max Verstappen op het punt stond om te bevallen. Vrijdag maakten hij en Kelly Piquet voor het eerst ouders te zijn geworden van een dochtertje: Lily.

Verstappen werd donderdag in Miami verwacht voor het persmoment voorafgaand aan de grand prix aldaar. Maar Red Bull maakte bekend dat de Nederlander later het vliegtuig zou nemen, vanwege de bevalling van Piquet. Die vond afgelopen week al plaats, zo valt uit de eerste woorden van Verstappen in het openbaar te maken.

Paar dagen samen

"Gelukkig heb ik een paar dagen met ze kunnen spenderen nadat ze geboren was", sprak hij voor de camera van de Amerikaanse tak van ESPN. "Het was geweldig. Je weet nooit wat je kan verwachten, maar ik heb er enorm van kunnen genieten en het is heel speciaal."

Verstappen was naar eigen al 'een soort van bonusvader' voor Penelope, de dochter van Piquet die ze kreeg met oud-coureur Daniil Kvyat. "Ik heb haar sinds dat ze een is zien opgroeien", aldus Verstappen over P, die inmiddels vijf jaar oud is.

Samen simracen?

Nu het nog drukker wordt in huize Verstappen-Piquet moet de Nederlander mogelijk wat vaker het simracen - of andere games - aan zich voorbij laten gaan. "Maar ik denk dat het wel goed komt. Wie weet kunnen we dat in de toekomst samen doen", lachte de viervoudig wereldkampioen. "Maar iedereen doet het op zijn eigen manier. Het komt wel goed."

Verstappen vloog op donderdag van Nice (dat vlak bij zijn woonplaats Monaco ligt) naar Miami. Vrijdag kroop hij voor het eerst in de Red Bull als vader. Dat deed hij voor de enige vrije training van dit weekeinde, aangezien er een sprintrace is in Miami. Dat doet de Nederlander met een welkome verrassing:

Dochter Lily

Vrijdagmiddag maakten Verstappen en Piquet de geboorte van hun dochter bekend. 'Welkom in de wereld, lieve Lily. Onze harten zijn voller dan ooit. Jij bent het mooiste cadeau en we houden heel veel van je', schreven de kersverse ouders bij een reeks foto's.