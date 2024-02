Pierre Gasly wist al van geflirt tussen Ferrari en Lewis Hamilton: 'Het was nu of nooit'

Formule 1-coureur Pierre Gasly was woensdag zo trots als een pauw bij de onthulling van de nieuwe Alpine. Maar natuurlijk ging het ook over hét nieuws in de sport en daar wilde Gasly maar wat graag over meepraten.

De Fransman onthult dat hij het geheim al even wist. Voor Gasly was het dan ook geen verrassing dat het nieuws bekend werd: "Hij is natuurlijk al een hele lange tijd bij Mercedes en ik had al gehoord dat hij in gesprek was met Ferrari."

Gasly snapt de overstap van Hamilton wel. Zeker gezien de leeftijd van de zevenvoudig wereldkampioen - Hamilton is momenteel 39 jaar - noemt Gasly het 'nu of nooit'. "Hij is de succesvolste coureur ooit en gaat ergens anders een uitdaging zoeken. Ik weet zeker dat de mensen hem goed in de gaten gaan houden."

Plekje vrijgekomen voor Gasly?

Zelf vindt Gasly het ook opwindend voor de coureursmarkt. Er komt nu immers een plekje vrij bij Mercedes in 2025. En laat het contract van de 28-jarige Gasly na dit seizoen nu net aflopen. "Mijn doel in F1 is altijd duidelijk geweest: ik wil vooraan meevechten."

Toch was hij wel op de presentatie van de nieuwe Alpine, zijn auto voor 2024, dus hij moest netjes blijven. "Daarom ben ik anderhalf jaar geleden naar Alpine gekomen, wij willen voor de topposities vechten. Mijn aanpak in F1 is niet veranderd. Ik ben net 28 geworden, dus ik zit op de toppen van mijn kunnen."