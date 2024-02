Boegbeeld Tess Lieder-Wester gepasseerd bij handbalsters Oranje

Een bekend gezicht ontbreekt tijdens de EK-kwalificatie van de Nederlandse handbalsters. Bondscoach Per Johansson heeft Tess Lieder-Wester buiten de selectie gelaten.

Eind februari speelt Nederland twee keer tegen Tsjechië, maar doet dat dus zonder de 30-jarige keepster. Zij behoorde de afgelopen jaren altijd tot de selectie en groeide zelfs uit tot het boegbeeld van de Nederlandse handbalsters.

Reserve

Op het afgelopen WK handbal moest Lieder-Wester al genoegen nemen met een rol als derde keepster. Ze zat meerdere wedstrijden op de tribune, omdat de bondscoach koos voor Yara ten Holte op doel. Rinka Duijndam loste haar soms af. Lieder-Wester kwam nauwelijks in actie op het WK.

Moeder Lieder

Lieder-Wester is getrouwd met voetballer Mart Lieder. Hij voetbalt inmiddels bij FC Emmen, maar werd vooral bekend van zijn 45 doelpunten in 69 wedstrijden voor FC Eindhoven. Ze hebben samen al lang een relatie, want in de tijd dat Wester in Denemarken handbalde, ging Lieder al met haar mee. Hij voetbalde, voordat hij in 2022 naar FC Emmen ging, voor SønderjyskE en Odense BK.

Samen hebben ze ook al een dochter gekregen: Flo Lieder. Die werd op 18 november 2022 geboren.

Pipy Wolfs (21) er wel bij

Voor de EK-kwalificatie heeft Johansson haar helemaal uit de selectie gelaten. Ook 'ervaren kracht' Kelly Vollebregt is er niet bij. Er is wél plek voor de pas 21-jarige Pipy Wolfs voor de duels met Tsjechië.

De selectie

1 Lois Abbingh Vipers Kristiansand (NOR) 2 Rinka Duijndam Gyori Audi ETO KC (HUN) 3 Kelly Dulfer SG BBM Bietigheim (GER) 4 Tamara Haggerty DVSC Schaeffler (HUN) 5 Laura van der Heijden Chambray Touraine Handball (FRA) 6 Nathalie Hendrikse Thüringer Handball Club Erfurt (GER) 7 Yara ten Holte Odense Handbold (DEN) 8 Dione Housheer Odense Handbold (DEN) 9 Angela Malestein FTC Rail-Cargo Hungaria (HUN) 10 Larissa Nusser Odense Handbold (DEN) 11 Estavana Polman CS Rapid Bucuresti (ROU) 12 Inger Smits SG BBM Bietigheim (GER) 13 Zoë Sprengers Borussia Dortmund (GER) 14 Nikita van der Vliet Odense Handbold (DEN) 15 Bo van Wetering Odense Handbold (DEN) 16 Pipy Wolfs Elche SF (ESP)

EK handbal

Nederland staat samen met Tsjechië bovenaan in de EK-kwalificatie, met allebei twee gewonnen wedstrijden. Op 28 februari en 3 maart is het tweeluik tussen beide landen. Daarna speelt Nederland nog tegen Portugal (4 april) en Finland (7 april). Het EK handbal is van 28 november tot en met 15 december 2024 in Hongarije, Oostenrijk en Zwitserland.