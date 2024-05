Michael Korrel en Marit Kamps verrassend uitgeschakeld op WK judo

Nederlandse judoka's Michael Korrel en Marit Kamps zijn voortijdig uitgeschakeld op de WK judo. Korrel sneuvelde al in de tweede ronde. Kamps verloor in de achtste finales.

Korrel was de grote favoriet in zijn duel. De nummer vijf van de wereld nam het op tegen de nummer 32, George Udsilauri. De 21-jarige Duitser bleek toch te sterk voor Korrel in Abu Dhabi. De Nederlander verloor op ippon in de tweede ronde in de gewichtsklasse tot 100 kilogram.

Nederlandse judoka Joanne van Lieshout zorgt voor sensatie met goud op WK Een sensatie van Joanne van Lieshout. De Nederlandse judoka (21) heeft dinsdagmiddag goud gepakt op de WK judo in Abu Dhabi. De Brabantse, die uitkomt in de klasse tot 63 kilo, versloeg haar Poolse tegenstander in de finale dankzij een waza-ari.

Bij de vrouwen sneuvelde Marit Kamps in de achtste finales in de zwaarste klasse (+78 kg). De Zuid-Koreaanse Hayun Kim was met een waza-ari te sterk voor de 23-jarige Nederlandse.

Later op donderdagmiddag komen Karen Stevenson (+78 kilogram), Simeon Catharina (-100 kg) en de zwaargewichten Jelle Snippe en Jur Spijkers nog in actie.

Nederlanders snel uitgeschakeld op eerste dag WK judo, wel knappe overwinning Tornike Tsjakadoea De Nederlandse inbreng op de openingsdag van de WK judo is kort en snel geweest. Naomi van Krevel bij de vrouwen en Emiel Jaring en Tornike Tsjakadoea bij de mannen kwamen niet in de buurt van de medailleduels.

Op woensdag strandden in het vrouwentoernooi ook Guusje Steenhuis, Margit de Voogd en Hilde Jager voortijdig. Dinsdag verraste Joanne van Lieshout met de wereldtitel in de klasse tot 63 kilogram. Bij de mannen werd Noël van 't End gediskwalificeerd. De WK judo duurt nog tot en met vrijdag.