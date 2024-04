Kim Polling ruilt Nederlandse nationaliteit in voor Olympische Spelen

Joduka Kim Polling heeft haar Nederlandse nationaliteit ingeruild voor de Italiaanse zodat ze deel kan nemen aan de Olympische Spelen in Parijs. "Met veel trots kan ik bevestigen dat ik vanaf nu officieel uitkom voor Italië", schrijft Polling op haar Instagram.

Polling woont al bijna acht jaar in Italië met haar Italiaanse vriend. Ook haar dochtertje is opgegroeid in het land. De judoka liet eerder al weten afscheid te nemen van de Nederlandse judoploeg. "Ergens in mijn onderbewustzijn wist ik al dat Italië mijn toekomst zou worden", aldus Polling in een bericht op haar Instagram. "Negen jaar geleden werd ik verliefd op de meest bijzondere man die ik ken, en werd ik ook verliefd op zijn land. Ik woon er nu al bijna acht jaar met onze hond en sinds twee jaar ook met onze dochter. Italië is mijn thuis geworden. Niet alleen vanwege mijn familie, maar vooral door het land zelf.

"Ik wil alle Italianen die mij hebben geholpen om me steeds meer Italiaans te voelen uit de grond van mijn hart bedanken." Dat zijn er volgens Polling te veel om op te noemen. Daarom toont ze haar dankbaarheid liever op een andere manier. "Door hard te werken en mijn best te doen om het Italiaanse volkslied te laten klinken."

Voor Polling is er buiten haar liefde voor het land nog een andere gunstige reden om haar nationaliteit in te ruilen. Voor Italië kan ze namelijk deelnemen aan de Olympische Spelen. Ze kreeg de mogelijkheid om te worden opgenomen in de topsportselectie van de Italiaanse politie en defensie, waarmee ze naar de Spelen kan. In Nederland zou de 33-jarige moeten strijden met Sanne van Dijke om één Olympisch ticket in de klasse tot 70 kilo.

Polling deed in 2016 in Rio de Janeiro mee aan de Spelen namens Nederland. Ze strandde toen in de eerste rond. In 2013, 2014, 2015 en 2018 werd ze Europees kampioene in haar gewichtsklasse.