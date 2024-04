Judoka Michael Korrel voegt bronzen EK-plak toe aan zijn fraaie verzameling

Michael Korrel heeft een bronzen EK-medaille aan zijn verzameling toegevoegd. Bij de EK in Zagreb rekende hij in de troostfinale (tot honderd kilogram) af met Azeri Zelym Kotsojev. Hij sloeg na een lang gevecht in de golden score de titelverdediger uit met een waza-ari.

Voor de dertigjarige judoka uit Vianen is het niet de eerste bronzen plak op een groot toernooi. In 2016 werd hij in de categorie tot 100 kilo derde. In 2022 was hij bij de EK te Sofia de sterkste. Ook op het WK 2019, WK 2022 en WK 2023 ging hij naar huis met een bronzen medaille.

Korrel For Gold

Op Instagram geeft Korrel, onder de naam KorrelForGold, af en toe tips op het gebied van training en motivatie. Een van zijn inspiratiebronnen daarbij is basketballer Kobe Bryant. "Voor Kobe Bryant was falen slechts een illusie, een constructie van de geest", schijft Korrel. "Hij geloofde dat elk ‘mislukking’ slechts een stap was op weg naar succes, een kans om te leren en te groeien."

Nederlanders

Noël van 't End verloor zijn wedstrijd om plek drie (tot negentig kilo) van de Roemeen Alex Cret. De Nederlandse vrouwen kwamen in Zagreb niet in de buurt van het podium. Karen Stevenson en Marit Kamps strandden in de tweede ronde, Guusje Steenhuis verloor in de derde ronde.