Judoka Guusje Steenhuis mist op nippertje tweede Grand Slam-goud van het jaar

Judoka Guusje Steenhuis heeft op de Grand Slam van Tbilisi de finale van de klasse tot 78 kilogram verloren. De Oekraiënse Yuliia Kurchenko was haar de baas op ippon. Steenhuis moet zich troosten met zilver.

De 31-jarige Gelderlandse had nog anderhalve minuut toen Kurchenko haar op de rug kreeg. Ippon en dus over en uit voor Steenhuis. Het had haar tweede Grand Slam-goud van het jaar kunnen worden.

Vorige maand versloeg ze Kurchenko wel in de finale van het toernooi in het Azerbeidzjaanse Bakoe. Op de Grand Slam van Parijs won Steenhuis brons. In diezelfde stad is dit jaar de Olympische Spelen, waar Steenhuis voor goud gaat.