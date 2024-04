Opvallend besluit Kim Polling: judoka wil voor Olympische Spelen haar nationaliteit inruilen

Een opvallend besluit van de Nederlandse Kim Polling. De judoka wil haar Nederlandse nationaliteit inruilen voor de Italiaanse zodat ze naar de Olympische Spelen in Parijs kan.

Dat laat de Judo Bond Nederland (JBN) woensdag weten in een persbericht. Volgens de bond heeft Polling uit Italiaanse hoek een mooie kans gekregen. "Namelijk de mogelijkheid om te worden opgenomen in de topsportselectie van de Italiaanse politie en defensie. Met deze selectie zou zij deel kunnen uitmaken van het Italiaanse judoteam."

En dat is een kans die Polling niet wil laten liggen. In Nederland moet de 33-jarige namelijk concurreren met Sanne van Dijke. Samen strijden ze namens Nederland om één olympisch ticket in de klasse tot 70 kilo. Polling laat op haar Instagram weten dat ze inderdaad afscheid neemt van JBN en de Nederlandse judoploeg. "Het is een abrupt einde, maar van mijn kant gezien had ik mij geen mooier en respectvoller afscheid kunnen wensen."

Omdat Polling de JBN verlaat, kan ze niet meer namens Nederland naar internationale toernooien. Ook vervalt haar zogeheten A-status. "Deze beslissing is onomkeerbaar", laat de JBN weten. "Voordat Kim definitief zou kunnen uitkomen voor Italië zijn er nog diverse stappen te nemen, waar de JBN verder geen invloed op heeft."

Speciale band met Italië

Het is overigens niet zo dat Polling verder niets met Italië heeft. Ze traint en woont namelijk al jaren in Italië, heeft een Italiaanse vriend en ook haar dochtertje groeit op in het land.

Polling deed in 2016 in Rio de Janeiro namens Nederland mee aan de Olympische Spelen. Destijds strandde ze in de eerste ronde. In 2013, 2014, 2015 en 2018 werd ze Europees kampioene in haar gewichtsklasse.