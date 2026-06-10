Vivianne Miedema heeft opnieuw een knieoperatie ondergaan. Haar club Manchester City verwacht dat de topspits op tijd hersteld is voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De 29-jarige Oranje Leeuwin kent echter een lange geschiedenis met knieproblemen en moest in het verleden al meerdere keren onder het mes. "Zorgen maken is een groot woord...", zegt Veurink.

Miedema miste door zwaar blessureleed eerder onder meer het WK van 2022. Ook afgelopen seizoen werd ze opnieuw geteisterd door fysieke problemen. Daarnaast speelde de ziekte van haar moeder een rol, waardoor bondscoach Arjan Veurink haar deze interlandperiode buiten de selectie hield.

Bezorgdheid over Miedema

In voetballiefhebbend Nederland groeit de bezorgdheid over de fitheid van de all-time topscorer van Oranje. Veurink begrijpt die zorgen, maar plaatst ook kanttekeningen. "Zorgen maken is een groot woord...", stelt de bondscoach. "Vivianne is natuurlijk ook geen achttien meer en heeft al een indrukwekkende carrière achter de rug. Blessures horen daar helaas soms ook bij."

Het nieuws van de nieuwe operatie kwam toch wel als een verrassing, aangezien Miedema haar rentree nog maakte in de gewonnen FA Cup-finale. Volgens Veurink is de operatie vooral bedoeld om Miedema volledig klaar te stomen voor het nieuwe seizoen. "Deze ingreep is gedaan met het oog op het nieuwe voetbalseizoen. Ik hoop vooral dat het haar helpt om straks weer helemaal fit aan het seizoen te beginnen."

Zwaar jaar voor Miedema

Miedema wacht bovendien een druk programma. Manchester City komt komend seizoen dankzij het behaalde kampioenschap uit in de Champions League en strijdt daarnaast op meerdere fronten, terwijl Oranje ook nog play-offwedstrijden speelt in de jacht op een WK-ticket. "Er wordt veel gevraagd van speelsters als Vivianne. Dat hoort bij de ontwikkeling van het voetbal en de steeds voller wordende speelkalender."

"Ik geloof erin dat we samen de juiste begeleiding bieden om speelsters zo fit en belastbaar mogelijk te houden", gaat Veurink verder. Hij erkent wél dat Miedema een héél belangrijke rol binnen de selectie van de Oranje Leeuwinnen heeft. "Spelers als Vivianne, maar ook Jill Roord (die al tijden kampt met een buikblessure, red.), wil je er altijd bij hebben. Zij brengen extra creativiteit. Maar als ze niet fit zijn, kan ik ze niet oproepen", besluit Veurink nuchter.

Play-offs voor WK in Brazilië

Na de 3-1 overwinning op Polen werd definitief duidelijk dat Oranje naast een rechtstreeks WK-ticket greep, doordat Frankrijk en Ierland geen gelijkspel speelden. Daardoor moet de ploeg van Arjan Veurink zich via de play-offs alsnog proberen te plaatsen voor het eindtoernooi, het liefst met Miedema erbij.

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