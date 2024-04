Irene Schouten bouwt volop door aan nieuw huis: 'Lekker aan de klus'

Irene Schouten zit niet stil sinds ze haar afscheid als schaatsster aankondigde. In het nieuwe huis dat ze bouwt samen met haar man Dirkjan moet nog flink geklust worden. De eindfase van de verbouwing is nu begonnen.

Schouten liet eerder deze week op haar Instagram zien dat de vloer is gelegd. Ook in het weekend is het gewoon weer 'klussen met Irene', zo is te zien in haar Insta Stories. "We gaan weer lekker aan de klus", schrijft ze bij een filmpje waar nieuwe bouwmateriaal naar het busje worden gebracht.

Schouten en haar man begonnen aan hun 'droomproject' nadat ze in 2022 te horen kregen dat hun huis plat moest. Er zaten namelijk geen heipalen onder. Gelukkig is Dirkjan timmerman en was het voor hem geen probleem om het huis zelf opnieuw te bouwen.

Inmiddels is het koppel begonnen aan de laatste fase van de verbouwing. In een Instagram Story deelt Schouten een nieuwe update waarop te zien is dat de vloer wordt gelegd. Eerder liet ze op het platform al weten geen haast te hebben met het project. "Wij gaan er pas in als alles klaar is." Als er geschilderd is en de vloer is gelegd volgen de meubels en wordt de keuken geplaatst.

De vloer wordt gelegd in het huis van Irene Schouten © Instagramstory van Irene Schouten

Nu Schouten bezig is met de afrondende fase van de verbouwing heeft ze weer meer tijd over voor andere dingen. Ze gaf eerder aan het sporten niet te missen vanwege de drukte met het huis en andere projecten. "Misschien komt daarna wel meer het gevoel dat ik het ga missen", aldus de 31-jarige.

Fit blijven

Daar begint het wel op te lijken. Schouten trok namelijk haar skeelers aan om fit te blijven. "Deze ook maar weer eens uit de kast gehaald", schrijft ze op haar Instagram bij een video waarin te zien is dat ze aan het skeeleren is.

Irene Schouten haalt skeelers uit de kast © Instagramstory van Irene Schouten

In een vragenrondje op sociale media wilden haar volgers meer weten over de trainingen van Schouten. Je moet toch je lichaam blijven onderhouden als je stopt met profsport. "Op het moment ben ik regelmatig aan het sporten", aldus de schaatskampioene. "Vooral hardlopen en fietsen. Wanneer het mooi weer is of wanneer ik zin heb." Schouten kan nu dus ook skeeleren aan haar routine toevoegen. Vanaf mei krijgt ze een programma van haar trainers. "Zodat ik daarin goede begeleiding krijg."

Ook met haar voeding blijft Schouten gezond bezig. "Ik eet niet heel anders, alleen minder, omdat mijn lichaam minder nodig heeft. Maar het zit zo in mijn systeem om gezond te eten dat het een soort automatisme is geworden."