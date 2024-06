Ophef in het buitenland over Nederlander op Olympische Spelen vanwege geruchtmakende veroordeling

In het buitenland is ophef ontstaan over de Nederlandse beachvolleyballer Steven van de Velde. De inmiddels 29-jarige werd jaren geleden veroordeeld nadat hij op zijn 19e seks had met een meisje van 12 jaar oud. Meerdere buitenlandse media betwisten of Van de Velde wel mee moet doen aan de Olympische Spelen, waar hij zich voor heeft geplaatst.

In 2016 kwam aan het licht dat Van de Velde als tiener twee jaar eerder in Groot-Britannië seks had gehad met een meisje van twaalf jaar. Zij deed zich in eerste instantie voor als 16-jarige, maar Van de Velde wist op het moment van de daad dat ze pas 12 was. In 2016 werd hij veroordeeld tot een celstraf van vier jaar. Overigens zat de Nederlander daar in de praktijk maar 13 maanden voor vast.

Parijs 2024

De zaak werd natuurlijk groot nieuws, maar Van de Velde bouwde de jaren na zijn veroordeling ook een loopbaan op als verdienstelijk beachvolleyballer. Hij plaatste zich samen met zijn beachvolleybalpartner Matthew Immers voor de Olympische Spelen van Parijs. Daardoor werd het verleden van Van de Velde opnieuw opgerakeld door enkele buitenlandse kranten.

Zo wijdden kranten als The Telegraph en The Daily Mail grote lappen tekst aan de situatie rondom Van der Velde. En dat heeft dan weer Nederland bereikt. De sportkoepel NOC*NSF reageerde op de vragen van buitenlandse kranten met een korte reactie van Van de Velde zelf. Hij vindt het uiteraard vervelend dat zijn veroordeling weer in het nieuws is. "Natuurlijk begrijp ik dat dit erbij hoort. In 2016 en daarna hebben ook diverse Nederlandse media aandacht aan het verhaal besteed."

Volgens De Telegraaf komt er later op woensdag nog een reactie vanuit de sportbonden. Op X vragen meerdere gebruikers ook wanneer NOC*NSF met een reactie komt.

Wanneer beginnen Olympische Spelen?

De Olympische Spelen in Parijs beginnen over een maand, op vrijdag 26 juli. Het grootste sportevenement ter wereld duurt tot en met zondag 11 augustus. Er wordt door de Nederlandse enclave een recordaantal medailles verwacht.