Deze sporters gaan Nederland een recordaantal gouden medailles op de Olympische Spelen bezorgen

Het is woensdag nog precies honderd dagen tot de start van de Olympische Spelen in Parijs. Voor Nederland gaat het een zware klus worden om de prestaties tijdens de vorige Spelen in Tokio te overtreffen, maar databureau Gracenote heeft daar alle vertrouwen in. Zij voorspellen namelijk dat Nederland een recordaantal (gouden) medailles gaat binnenhalen.

Nederland pakte bij de Spelen in 2021 in Tokio een recordaantal van liefst 36 medailles. Dat was een hele dikke verbetering ten opzichte van het vorige record: de 25 uit Sydney in 2000. Het record van de meeste gouden medailles werd niet verbroken, want 24 jaar geleden won Nederland er daar twaalf van en drie jaar geleden bleef de teller op tien steken.

Dit jaar gaan we volgens statistiekenbureau Gracenote beide records aanscherpen. Er worden liefst 38 medailles voorspeld en vooral het aantal gouden is om bij te watertanden: liefst achttien stuks. Vooral van atletiek, baanwielrennen en roeien mogen we heel veel verwachten.

Medaillespiegel

Voor de medaillespiegel betekent het grote aantal gouden medailles iets moois. Daar wordt namelijk ten eerste gekeken naar hoeveel gouden plakken een land heeft binnengesleept. Slechts drie landen kunnen in de voorspelling op meer olympische titels rekenen: de Verenigde Staten (39), China (35) en gastland Frankrijk (28). Als de voorspelling uitkomt, eindigt Nederland als vierde op de medaillespiegel. Een verbetering van de zevende plaats in Tokio.

Wie gaan de medailles winnen?

Uiteraard zijn Femke Bol, Mathieu van der Poel en Harrie Lavreysen namen op te letten, maar we gaan het druk krijgen dit jaar om alle successen bij te houden. Bekijk hieronder welke sporters en teams voor al die medailles moeten zorgen.

Gouden medailles (18)

Sport Onderdeel Geslacht Sporter Atletiek 400 meter horden Vrouwen Femke Bol Baanwielrennen Keirin Mannen Harrie Lavreysen Baanwielrennen Sprint Mannen Harrie Lavreysen Baanwielrennen Team Sprint Mannen Nederland Baanwielrennen Madison Mannen Nederland Hockey Team Mannen Nederland Hockey Team Vrouwen Nederland Roeien Dubbel-twee Mannen Broenink/Twellaar Roeien Lichte dubbel-twee Vrouwen Karolien Florijn Roeien Vier Vrouwen Nederland Roeien Twee-zonder Vrouwen Meester/Clevering Roeien Dubbel-vier Mannen Nederland Wielrennen Wegrace Mannen Mathieu van der Poel Zeilen 49er Mannen van de Werken/Lambriex Zeilen 49er FX Vrouwen Duetz/van Aanholt Zeilen iQFOiL Mannen Luuc van Opzeeland Zwemmen 200m schoolslag Vrouwen Tes Schouten Zwemmen 10 kilometer open water Vrouwen Sharon van Rouwendaal

Zilveren medailles (5)

Sport Onderdeel Geslacht Sporter Atletiek 10.000m Vrouwen Sifan Hassan Atletiek 4 x 400m Relay Vrouwen Nederland Roeien Acht Mannen Nederland Roeien Lichte dubbel-twee Mannen Simon van Dorp Zwemmen 4 x 100m vrije slag Vrouwen Nederland

Bronzen medailles (15)

Sport Onderdeel Geslacht Sporter Atletiek 4 x 400m Relay Mixed Nederland Atletiek 5000m Vrouwen Sifan Hassan BMX Individueel Mannen Niek Kimmann BMX Individueel Vrouwen Laura Smulders Judo 70kg Vrouwen Sanne van Dijke Judo 78kg Vrouwen Guusje Steenhuis Judo Team Mixed Nederland Mountainbike Vrouwen Puck Pieterse Paardensport Individueel Open Smolders Paardensport Team Open Nederland Roeien Dubbel-vier Vrouwen Nederland Waterpolo Team Vrouwen Nederland Wielrennen Tijdrit Vrouwen Ellen van Dijk Wielrennen Wegrace Vrouwen Demi Vollering Zwemmen 100m vrije slag Vrouwen Marrit Steenbergen

'Niet laten gijzelen door prognoses'

Het blijft natuurlijk slechts een voorspelling, die gebaseerd is op resultaten uit het verleden en dus weinig zegt over wat er in Parijs zal gaan gebeuren. NOC*NSF-voorzitter André Cats wil zich er dan ook niet blind op staren: "Het heeft geen zin je te laten gijzelen door prognoses."