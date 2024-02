RTL wil met Matthijs van Nieuwkerk dagelijkse show maken rond Olympische Spelen 2024

Matthijs van Nieuwkerk is na zijn vertrek bij de publieke omroep werkzaam bij RTL. De commerciele omroep bekijkt of het mogelijk is om met Van Nieuwkerk rondom de Olympische Spelen 2024 dagelijks op de buis te komen. Als het groene licht voor het programma wordt gegeven, gaat Van Nieuwkerk zeven dagen per week het sportfestijn in Parijs belichten.

RTL heeft bevestigd dat momenteel worden bekeken of het idee productioneel haalbaar is. De presentator en zijn crew zullen de show op locatie in de Franse hoofdstuk maken, meldt het AD. Het komt gedurende 21 dagen in de plaats van talkshow Humberto, dat dan een zomerstop heeft.

Grensoverschrijdend gedrag

Van Nieuwkerk ligt al een tijdje onder vuur vanwege zijn gedrag achter de schermen bij de show De Wereld Draait Door. Diverse medewerkers meldden dat de presentator extreme woede-aanvallen had en mensen verbaal vernederde. In november 2022 verbrak Van Nieuwkerk zijn samenwerking met publieke omroep BNNVARA. Hij vond dat de omroep hem te weinig steun gaf in deze zaak.

Nadat er eind januari 2024 een rapport verscheen over de cultuur op de werkvloer van de publieke omroep, werd de discussie rondom Van Nieuwkerk ook weer opgerakeld. BNNVARA-baas Suzanne Kunzeler zei toen dat Van Nieuwkerk volgens oud-collega’s die zij sprak ook fysiek en seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond.