Wanneer, waar en tegen wie spelen de Nederlandse waterpolosters op de Olympische Spelen in Parijs

De Nederlandse waterpolosters jagen op de Olympische Spelen in Parijs op goud. Als wereldkampioen van 2023 en Europees kampioen van 2024 is de Olympisch kampioen van 2008 ook nu weer één van de kanshebbers.

Waar Nederland op de vorige Olympische Spelen, in Tokio, nog bleef steken op een zesde plaats, is er nu weer reële kans op een medaille. Sterspeler bij Nederland is Simone van de Kraats. De linkshandige Barneveldse (23) was de topscorer op de vorige Spelen én werd in 2023 uitgeroepen tot beste waterpoloster van de wereld.

De selectie

Bondscoach Evangelos Doudesis heeft een selectie van dertien vrouwen meegenomen: Laura Aarts, Vivian Sevenich, Simone van de Kraats, Kitty Lynn Joustra, Brigitte Sleeking, Maartje Keuning, Sabrina van der Sloot, Bente Rogge, Lieke Rogge, Nina ten Broek, Sarah Buis, Iris Wolves en Lola Moolhuijzen.

Programma waterpolosters

De waterpolosters zitten in Groep A, samen met Australië, China, Canada en Hongarije. Groep B bestaat uit Griekenland, Verenigde Staten, Spanje, Frankrijk en Italië. De eerste vier landen uit de groep van vijf gaan door naar de kwartfinales.

Zaterdag 27 juli,14:00 uur: Nederland - Hongarije

Maandag 29 juli, 18:30 uur: China - Nederland

Woensdag 31 juli, 14:00 uur: Nederland - Australië

Zondag 4 augustus, 18:30 uur: Canada - Nederland



Dinsdag 6 augustus: kwartfinales

Donderdag 8 augustus: halve finales

Zaterdag 10 augustus: finale en duel om brons

Hongarije was drie jaar geleden overigens het land dat in de kwartfinale zorgde voor de uitschakeling van Nederland. De Oost-Europeanen pakten uiteindelijk het brons, zilver ging naar Spanje, het goud was voor de VS.

Waar spelen de waterpolosters?

De groepswedstrijden worden allemaal gespeeld in het Centre Aquatique in Saint-Denis, waar plaats is voor 5000 toeschouwers. De finales worden afgewerkt in de Paris La Défense Arena in Nanterre. Daar is plek voor 17.000 fans.