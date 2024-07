Wanneer, waar en tegen wie spelen de Nederlandse volleybalsters op de Olympische Spelen in Parijs

De Nederlandse volleybalsters plaatsten zich vorige maand overtuigend voor de Olympische Spelen van Parijs en staan daar voor een zware opgave. Bekijk hier het programma van de Oranje-vrouwen.

In de selectie van bondscoach Felix Koslowski ontbreekt één opvallende naam. Laura Dijkema is er niet bij. Met 434 interlands is zij de meest ervaren speelster, maar in Parijs krijgt ze een rol als lid van de technische staf.

Selectie volleybalsters

Koslowski heeft dertien speelsters geselecteerd: Sarah van Aalen, Indy Baijens, Britt Bongaerts, Anne Buijs, Nika Daalderop, Elles Dambrink, Marit Jasper, Jolien Knollema, Juliet Lohuis, Celeste Plak, Florien Reesink, Eline Timmerman, Nova Marring (reserve).

Oranje-volleybalster Laura Dijkema gaat op Ibiza mee in Memphis Depay-hype en inspireert collega's De Nederlandse volleybalsters plaatsten zich eerder deze maand voor de Olympische Spelen en vieren sindsdien een welverdiende vakantie. We zien ze op het strand, op het terras en aan het water. Laura Dijkema blijkt ondertussen ook het EK voetbal op de voet te volgen.

Programma volleybalsters in Parijs

Nederland is in Parijs ingedeeld in de pittige groep C. Daarin treft het Turkije, Italië en de Dominicaanse Republiek.

Oranje-volleybalsters schitteren in vrije tijd op Ibiza en in Griekenland: 'Spetter' De Nederlandse volleybalsters staan volgende maand op de Olympische Spelen, maar op dit moment genieten ze nog van een welverdiende vakantie. Onder meer Britt Bongaerts, Maret Grothues, Nika Daalderop en Laura Dijkema zitten lekker in de zon.

29-7-2024, 09:00 uur: Turkije - Nederland

1-8-2024, 17:00 uur: Italië - Nederland

3-8-2024, 09:00 uur: Nederland - Dominicaanse Republiek

6-8-2024, 09:00 - 23:30 uur: kwartfinales

8-8-2024, 16:00 - 22:30 uur: halve finales

10-8-2024, 13:00 - 19:45 uur: troostfinale

11-8-2024, 13:00 - 15:45 uur: finale

Waar spelen de volleybalsters?

Alle volleybalwedstrijden staan gepland in de South Paris Arena. Het stadion dat 12.000 zitplaatsen telt, maakt deel uit van Paris Expo, een tentoonstellings- en congrescentrum.

De Nederlandse volleybalsters © Getty Images

Twaalf landen

Er zijn in totaal drie groepen met vier landen. De beste twee teams uit elke poule én de twee best geplaatste nummers drie gaan door naar de kwartfinales. Daarin speelt het als eerste geplaatste team tegen het als achtste geplaatste team, het als tweede geplaatste team tegen het als zevende geplaatste teams, enzovoort.

In de halve finale speelt de winnaar van kwartfinale 1 (1e - 8e) tegen de winnaars van kwartfinale 4 (4e - 5e). De winnaar van kwartfinale 2 (2e - 7e) speelt tegen de winnaar van kwartfinale 3 (3e - 6e). Daarna volgt de finale en de strijd om de derde plek.