Het langebaanschaatsen op de Olympische Spelen in Milaan trekt internationaal veel bekijks. Na de gouden race van superster Jutta Leerdam, zit ook de tribune bij de 1000 meter mannen vol beroemdheden. Twee olympische legendes werden samen gespot.

Joep Wennemars, Jenning de Boo en Kjeld Nuis komen voor Nederland woensdag in actie op de 1000 meter. Dat doen ze onder toeziend oog van bekend publiek. Met name de aanwezigheid van Eric Heiden is bijzonder.

Het schaatsicoon was de eerste olympiër die erin slaagde om vijf gouden medailles te winnen op verschillende onderdelen tijdens dezelfde Spelen. De 67-jarige Amerikaan won in 1980 de olympische titel op de 500, 1000, 1500, 5000 en 10.000 meter.

Kansen op goud voor Stolz

Die prestatie had 21-jarige schaatssensatie Jordan Stolz graag willen evenaren. Maar dat gaat niet door. De Amerikaan komt in actie op de 500, 1000 en 1500 meter in Milaan en is op al die onderdelen kanshebber op goud. Daarnaast kan hij deelnemen aan de massastart, waar hij dit seizoen bij de World Cups al een gouden plak won.

Toch zal de vijfde medaille er sowieso niet komen. Stolz krijgt namelijk geen plek in de ploegenachtervolging. Casey Dawson, Emery Lehman en Emirhan Cepuran zijn samen ijzersterk en coach Bob Corby zette een streep door de wens van Stolz om ook te rijden in de ploegenachtervolging.

Snoop Dogg

Ook rapper Snoop Dogg is inmiddels een olympisch icoon te noemen. Hij stal de show tijdens de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Ook nu heeft hij een mooie rol in het spektakel. Voorafgaand aan de openingsceremonie was hij al fakkeldrager.

Hij is dit jaar ook 'erecoach' van de Amerikaanse atleten, en dus ook van Stolz.

Nederlandse topsporters

Er zijn ook een paar Nederlandse topsporters aanwezig in de schaatshal in Milaan. Olympisch kampioen 3x3 basketbal Worthy de Jong zit op de tribune, net als ex-topwielrenner Tom Dumoulin. Voetballers Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn ook van de partij.